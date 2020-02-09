Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 февраля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Двое алтайских сирот добились жилья только через прокуратуру

Прокуратура Бийска добилась выделения жилья вне очереди двум бийчанам, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Ипотека
Ипотека
СС0

Двое молодых бийчан в детстве по различным обстоятельствам остались без попечения родителей. Их поместили в детский дом. У сирот не было жилья в собственности, в связи с чем их включили в список лиц, имеющих право на жилье вне очереди. Однако квартиры они так и не получили и вынуждены были их арендовать.

Прокурор Бийска направил в суд два исковых заявления об обязании краевого учреждения жилищного управления обеспечить сирот жильем. Требования были удовлетворены.

«В настоящее время во исполнение решения суда каждому из молодых людей предоставлено по благоустроенной квартире в новостройке по ул. Социалистической в городе Бийске по договору найма специализированного жилого помещения», — сообщает бийская прокуратура.

Ранее сообщалось, что власти Алтайского края планируют рассмотреть вопрос о введении жилищных сертификатов для детей-сирот.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость