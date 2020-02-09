Двое алтайских сирот добились жилья только через прокуратуру

Прокуратура Бийска добилась выделения жилья вне очереди двум бийчанам, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Двое молодых бийчан в детстве по различным обстоятельствам остались без попечения родителей. Их поместили в детский дом. У сирот не было жилья в собственности, в связи с чем их включили в список лиц, имеющих право на жилье вне очереди. Однако квартиры они так и не получили и вынуждены были их арендовать.

Прокурор Бийска направил в суд два исковых заявления об обязании краевого учреждения жилищного управления обеспечить сирот жильем. Требования были удовлетворены.

«В настоящее время во исполнение решения суда каждому из молодых людей предоставлено по благоустроенной квартире в новостройке по ул. Социалистической в городе Бийске по договору найма специализированного жилого помещения», — сообщает бийская прокуратура.

Ранее сообщалось, что власти Алтайского края планируют рассмотреть вопрос о введении жилищных сертификатов для детей-сирот.