Двое барнаульцев после встречи с женщиной развили свои навыки токаря и слесаря

В Алтайском крае глава организации, повысившая квалификацию двум мужчинам, предстанет перед судом по обвинению в подделке документов, сообщает региональный СК.

В 2020 году директор компании, имеющей лицензию в сфере профессионального образования, получила от двух мужчин 42 тыс. рублей.

«За оформление и выдачу документов о прохождении профессионального обучения без фактического его прохождения и сдачи квалификационных экзаменов», — пояснили в ведомстве.

Директор распорядилась выдать мужчинам подтверждающие документы о прохождении обучения и присвоении им квалификаций «токарь 4-го разряда» и «слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда».

Женщина своей вины не признала. Следствие арестовало ее счета и имущество на сумму более 830 тыс. рублей.

Начальницу образовательного учреждения обвинили в «коммерческом подкупе» и «подделке официальных документов». Дело направили в суд.

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