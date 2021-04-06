Двое бийчан обокрали строительный вагончик и пропили лестницу с печкой

Директор охранного предприятия сообщил в полицию о пропаже из вагончика для отдыха лесников металлической лестницы, двери и печи отопления.
Полицейские установили личности злоумышленников — ими оказались двое мужчин 1986 и 1992 годов рождения.
«Признались, что увидели бесхозное сооружение, забрали часть конструкции и сдали в пункт приема металла», — рассказали в ведомстве.
Бийчанам удалось выручить 2400 рублей, которые в дальнейшем потратили на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело. Задержанные написали явки с повинной и находятся под подпиской о невыезде.
Ранее житель Алтайского края угнал фургон с колбасой, сыром и маслом, продал яства и пропил деньги.