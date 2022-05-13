14 дворов отремонтируют в Барнауле

14 дворов начали ремонтировать в Барнауле. Работы ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ремонтные работы ведутся по адресам: 80 Гвардейской Дивизии, 12, Юрина, 118, Лазурная, 22, Павловский тракт, 237, Балтийская, 69, Балтийская, 71, В. Кащеевой, 16, Гущина, 185, Бульвар 9 Января, 90, Цеховая, 60, 62, Воровского, 113, 80 Гвардейской Дивизии, 20, Северо-Западная, 60, сообщает городская администрация.

Рабочие ведут демонтажные работы, выемку грунта, завозят материалы, устанавливают поребрики и бордюр. В одних дворах только ведут подготовку к асфальтированию, в некоторых уже положили новое покрытие.

Всего по нацпроекту благоустроят 65 дворов на сумму 241,5 млн рублей.

Запланированы асфальтирование, благоустройство, освещение и установку во дворах урн и скамеек. Также по дополнительному перечню планируется обустроить 35 парковочных карманов, 8 контейнерных площадок, в 52 дворах обновят детские и спортивные площадки.

Напомним, по этому же нацпроекту сейчас в Барнауле благоустраивают парк «Юбилейный».