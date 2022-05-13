13 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

14 дворов отремонтируют в Барнауле

14 дворов начали ремонтировать в Барнауле. Работы ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда».

14 дворов отремонтируют в Барнауле
14 дворов отремонтируют в Барнауле
barnaul.org

Ремонтные работы ведутся по адресам: 80 Гвардейской Дивизии, 12, Юрина, 118, Лазурная, 22, Павловский тракт, 237, Балтийская, 69, Балтийская, 71, В. Кащеевой, 16, Гущина, 185, Бульвар 9 Января, 90, Цеховая, 60, 62, Воровского, 113, 80 Гвардейской Дивизии, 20, Северо-Западная, 60, сообщает городская администрация.

Рабочие ведут демонтажные работы, выемку грунта, завозят материалы, устанавливают поребрики и бордюр. В одних дворах только ведут подготовку к асфальтированию, в некоторых уже положили новое покрытие.

Всего по нацпроекту благоустроят 65 дворов на сумму 241,5 млн рублей.

Запланированы асфальтирование, благоустройство, освещение и установку во дворах урн и скамеек. Также по дополнительному перечню планируется обустроить 35 парковочных карманов, 8 контейнерных площадок, в 52 дворах обновят детские и спортивные площадки.

Напомним, по этому же нацпроекту сейчас в Барнауле благоустраивают парк «Юбилейный».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость