Двойная звезда-гигант смерти: на Земле получен сигнал о гибели человечества

В созвездии Пегаса есть двойная звезда — белый карлик и другая, гораздо больше, как выяснилось, Солнца.

По мощности она тоже превосходит светило, пишет LIFE.

Эта мощная звезда начнет расширяться и станет красным гигантом. Он начнет поглощать карлика и взорвется. После этого начнутся мощные потоки гамма- и рентгеновского излучения.

Радиация полностью разрушит озоновый слой Земли. Это катастрофа. Предполагается, что помимо «конца света» наша планета может заметно уменьшится. Это тоже предвестник «судного дня».

Возраст

Возраст двойной звезды оценивают в 600 млн лет. Если все пойдет по вышеописанному сценарию, после взрыва она еще проживет два млрд лет. Пока сохраняем спокойствие и ждем ближайшие звездопады в начале мая. Чтобы полюбоваться красивейшим космическим явлением.

Судный день

Ранее в видеоролике показали показали мир после внезапной гибели человечества. На видео показано будущее Земли в случае, если на ней внезапно исчезнут все люди.

Авторы видео использовали кадры из научно-популярных фильмов канала National Geographic, а также консультировались с учеными и футурологами. Создатели ролика полагают, что планета будет прекрасно чувствовать себя без людей и справится с любыми природными и техногенными катастрофами.

В видеоверсии будущего предполагается, что после исчезновения людей почти сразу пропадет электричество. Через несколько суток по всей Земле будут затоплены метрополитены и подземные сооружения.

Примерно через месяц начнут происходить аварии на атомных электростанциях. Еще через год спутники рухнут с орбиты, а через 25 лет крупные города начнут зарастать травой и вскоре превратятся в джунгли.

Дольше всех на Земле сохранятся египетские пирамиды, Великая Китайская стена и памятник на горе Рашмор в США.

Между тем группа ученых впервые получила точные данные о структуре внутреннего ядра Земли. Планета состоит из трех основных слоев — коры, базальтной мантии и металлического ядра.

Анализ показал — размеры твердой части ядра сильно недооценивались.