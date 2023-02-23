Группа ученых впервые получила точные данные о структуре внутреннего ядра Земли

Планета состоит из трех основных слоев — коры, базальтной мантии и металлического ядра.

Каждый из этих элементов также делится на слои, в частности, выделяют жидкое внешнее ядро и твердое внутреннее. В 2015 году ученые открыли — внутренне ядро также делится на несколько слоев.

Международная группа ученых проанализировала сейсмические колебания, прошедшие сквозь всю толщу Земли и впервые получили точные данные о структуре внутреннего ядра.

Исследователи проанализировали все мощнейшие подземные колебания с 2010 года, и отобрали из них те, что отметили в противоположных точках мира в примерно одно и то же время.

Это позволило ученым выявить почти 200 наборов сейсмических волн, которые несколько раз проходили через всю толщу Земли, в том числе через ее ядро, указывает Газета.Ru.

Анализ показал — размеры твердой части ядра сильно недооценивались.

Радиус обособленной центральной части ядра составляет около 650 километров — в два раза больше предыдущих оценок.

Двойник

В 2021 году ученые заявили, что внутреннее ядро Земли на самом деле является двойным, и в нем присутствует неизвестный слой. выяснилось, что ядро обладает определенной внутренней структурой, влияющей на скорость сейсмических волн. Материал внутреннего ядра заставляет волны распространяться быстрее параллельно экватору, считают некоторые эксперты. Однако другие утверждают — более высокая скорость характерна для волн, перемещающихся параллельно оси вращения Земли.

Ранняя Земля перенесла два отдельных этапа охлаждения, и кристаллы железа, составляющие внутреннее ядро, по-разному сложены, образуя более сложную структуру.

Замедление

Ранее сообщалось, что ядро Земли замедляет свое вращение по отношению к внешней оболочке. Многие это явление связали с произошедшим разрушительным землетрясением в Турции, где мощные подземные толчки с максимальной магнитудой 7,8 ощущались 6 и 7 февраля.

По мнению замдиректора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Рубена Татевосяна, ядро не при чем.

Ученый рассказал, что процесс вращение ядра Земли замедляется на чрезвычайно малую величину, поэтому этот процесс никак не мог повлиять на землетрясение в Турции