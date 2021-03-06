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Жизнь

Ядро-двойник: внутри Земли обнаружена неизвестная ранее структура

Австралийские ученые заявили, что внутреннее ядро Земли на самом деле является двойным, и в нем присутствует неизвестный слой.

Земля из космоса. Спутник.
Земля из космоса. Спутник.
СС0

Исследователи сравнили множество моделей внутреннего ядра Земли с данными о времени прохождения сейсмических волн через недра планеты, собранными Международным сейсмологическим центром.

Выяснилось, что наблюдаемой картине соответствует несколько вариантов анизотропии ядра — то есть оно обладает определенной внутренней структурой, влияющей на скорость сейсмических волн.

Материал внутреннего ядра заставляет волны распространяться быстрее параллельно экватору, считают некоторые эксперты. Однако другие утверждают — более высокая скорость характерна для волн, перемещающихся параллельно оси вращения Земли, пишет Lenta.ru.

В новой научной работе была подтверждена вторая версия.

Это указывает на то, что ранняя Земля перенесла два отдельных этапа охлаждения, и кристаллы железа, составляющие внутреннее ядро, по-разному сложены, образуя более сложную структуру.

Об исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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