Двухлетняя дочка закрыла сибирячку на балконе с постиранным бельем, и она едва не замерзла

Кемеровским спасателям пришлось вызволять из морозного плена молодую женщину, застрявшую на балконе, пишет « Кузбасс ».

Сибирячка в халатике пошла на балкон, чтобы развешать постиранное белье. В это время ее двухлетняя дочка решила закрыть дверь.

«Повернула ручку так, что мать сама не могла войти обратно в квартиру. Девочка же ушла в свою комнату и уселась смотреть мультфильмы», — отмечает издание.

Женщина сидела на промерзшем балконе, пока на соседний не вышла соседка, которая вызвала спасателей.

Специалисты по лестнице забрались на третий этаж и спасли замерзающую сибирячку.

«Родителям важно помнить, что дети копируют действия своих мам и пап, в том числе и по закрыванию дверей на балкон», — отметили в региональной службе спасения.

Ранее в Новосибирске спасатели спустили с крыши застрявшего и замерзающего подростка.