Дьяволы и шерстяные колобки. 11 удивительных обитателей Австралии, от вида которых хоть стой, хоть падай

В День Австралии altapress.ru рассказывает о самых удивительных жителях материка и показывает их милые (или нет) мордашки.

Дюгонь

Их еще называют морскими коровами. Дюгони весят около 360 кг , потребляя до 40 кг водорослей каждый день.

Их можно найти в основном в водах северной и западной Австралии.

Дюгонь. unsplash.com

Коала

Ну, эту вы знаете. Забавный зверек с приплюснутым носом-картошкой и торчащей шерстью.

Коала. unsplash.com

Коалы достигают 60−85 см в размере и известны своей ленью и малоподвижностью.

Вомбат

Шерстяные колобки. У вомбатов есть сумка, как у кенгуру. Частенько на этих плюшевых травоядных охотятся браконьеры, поэтому вомбатов занесли в Красную книгу.

Вомбат. unsplash.com

Вомбаты могут развивать скорость до 40 км/ч. Едят в основном ночью: корнеплоды, осоку, траву и корни.

Утконос

Маленький австралийский «Франкенштейн»: хвост бобра, нос утки и тело пушистого зверька с маленькими глазками.

Утконос. unsplash.com

Они роют норы, устраивают там гнездо, после чего откладывают яйца.

Казуар

Крупная не летающая птичка высотой 1,5 метра, которая легко может разорвать кого-нибудь своими когтями.

Казуар. unsplash.com

Живет на севере Австралии, имеет яркое оперение и костистый «шлем» на голове. Питается фруктами, ягодами и мелкими животными.

Ехидна

Животное-трансформер: клюв как у птицы, иглы как у дикобраза и сумка от кенгуру.

Ехидна. unsplash.com

Ехидна также откладывает яйца, как и утконос.

День Австралии ежегодно отмечают 26 января с 1788 года, когда капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию — Новый Южный Уэльс.

Тасманский дьявол

Ночной хищник размером с небольшую собаку. Он весьма свиреп и может вступать в схватку с более крупными противниками. А еще маленькие хищники едят все подряд: фольгу, обувь, кукурузу и не только.

У тасманских дьяволов бывает лицевая опухоль: животные погибают спустя 12−18 недель после заражения.

Тасманский дьявол. unsplash.com

Лирохвост

Его еще называют птица-лира. Пташка получила свое название из-за необыкновенного хвоста, который напоминает музыкальный инструмент. Умеет строить элегантные гнезда и подражать звукам, которые слышит.

Лирохвост. unsplash.com

Лирохвосты сооружают не очень аккуратные гнезда, зато большие и с крышей. Застилают дно мягким мхом, перьями и корешками. Гнездовьем занимаются самки.

Пятнистохвостая сумчатая куница

Ее еще называют тигровой кошкой. И у нее есть сумка. Эти куницы предпочитают одиночный образ жизни: с сородичами встречаются только в брачный период, который длится с мая по июнь. Вид внесен в Красную книгу.

Пятнистохвостая сумчатая куница. ru.wikipedia.org

Рыба-капля

Самая «унылая» жительница океана. Некоторым эта рыба напоминает желе с грустным лицом. Все потому, что у нее нет скелета или мышц. Рыбы-капли обитают на глубинах 600−1200 м у побережья Австралии и Тасмании.

Рыба-капля. wildfauna.ru

После метания икры рыба-капля высиживает ее, а потом ищет своему потомству «детский сад» — тихие места обитания.

Сиднейский воронковый паук

Один из самых ядовитых пауков в мире. Яд членистоногого может убить ребенка за 15 минут. Эти мохнатые убийцы очень агрессивны и делают по несколько укусов за раз, чтобы ввести жертве больше яда.

Сиднейский воронковый паук. translated.turbopages.org

Клыки этого паука настолько мощные, что могут прокусить не только кожу, но и ногти.