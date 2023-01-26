26 января
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Жизнь

Дьяволы и шерстяные колобки. 11 удивительных обитателей Австралии, от вида которых хоть стой, хоть падай

В День Австралии altapress.ru рассказывает о самых удивительных жителях материка и показывает их милые (или нет) мордашки.

Австралия. Кенгуру.
Австралия. Кенгуру.
СС0

Дюгонь

Их еще называют морскими коровами. Дюгони весят около 360 кг, потребляя до 40 кг водорослей каждый день.

Их можно найти в основном в водах северной и западной Австралии.

Дюгонь.
Дюгонь.
unsplash.com

Коала

Ну, эту вы знаете. Забавный зверек с приплюснутым носом-картошкой и торчащей шерстью.

Коала.
Коала.
unsplash.com

Коалы достигают 60−85 см в размере и известны своей ленью и малоподвижностью.

Вомбат

Шерстяные колобки. У вомбатов есть сумка, как у кенгуру. Частенько на этих плюшевых травоядных охотятся браконьеры, поэтому вомбатов занесли в Красную книгу.

Вомбат.
Вомбат.
unsplash.com

Вомбаты могут развивать скорость до 40 км/ч. Едят в основном ночью: корнеплоды, осоку, траву и корни.

Утконос

Маленький австралийский «Франкенштейн»: хвост бобра, нос утки и тело пушистого зверька с маленькими глазками.

Утконос.
Утконос.
unsplash.com

Они роют норы, устраивают там гнездо, после чего откладывают яйца.

Казуар

Крупная не летающая птичка высотой 1,5 метра, которая легко может разорвать кого-нибудь своими когтями.

Казуар.
Казуар.
unsplash.com

Живет на севере Австралии, имеет яркое оперение и костистый «шлем» на голове. Питается фруктами, ягодами и мелкими животными.

Ехидна

Животное-трансформер: клюв как у птицы, иглы как у дикобраза и сумка от кенгуру.

Ехидна.
Ехидна.
unsplash.com

Ехидна также откладывает яйца, как и утконос.

День Австралии ежегодно отмечают 26 января с 1788 года, когда капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию — Новый Южный Уэльс.

Тасманский дьявол

Ночной хищник размером с небольшую собаку. Он весьма свиреп и может вступать в схватку с более крупными противниками. А еще маленькие хищники едят все подряд: фольгу, обувь, кукурузу и не только.

У тасманских дьяволов бывает лицевая опухоль: животные погибают спустя 12−18 недель после заражения.

Тасманский дьявол.
Тасманский дьявол.
unsplash.com

Лирохвост

Его еще называют птица-лира. Пташка получила свое название из-за необыкновенного хвоста, который напоминает музыкальный инструмент. Умеет строить элегантные гнезда и подражать звукам, которые слышит.

Лирохвост.
Лирохвост.
unsplash.com

Лирохвосты сооружают не очень аккуратные гнезда, зато большие и с крышей. Застилают дно мягким мхом, перьями и корешками. Гнездовьем занимаются самки.

Пятнистохвостая сумчатая куница

Ее еще называют тигровой кошкой. И у нее есть сумка. Эти куницы предпочитают одиночный образ жизни: с сородичами встречаются только в брачный период, который длится с мая по июнь. Вид внесен в Красную книгу.

Пятнистохвостая сумчатая куница.
Пятнистохвостая сумчатая куница.
ru.wikipedia.org

Рыба-капля

Самая «унылая» жительница океана. Некоторым эта рыба напоминает желе с грустным лицом. Все потому, что у нее нет скелета или мышц. Рыбы-капли обитают на глубинах 600−1200 м у побережья Австралии и Тасмании.

Рыба-капля.
Рыба-капля.
wildfauna.ru

После метания икры рыба-капля высиживает ее, а потом ищет своему потомству «детский сад» — тихие места обитания.

Сиднейский воронковый паук

Один из самых ядовитых пауков в мире. Яд членистоногого может убить ребенка за 15 минут. Эти мохнатые убийцы очень агрессивны и делают по несколько укусов за раз, чтобы ввести жертве больше яда.

Сиднейский воронковый паук.
Сиднейский воронковый паук.
translated.turbopages.org

Клыки этого паука настолько мощные, что могут прокусить не только кожу, но и ногти.

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