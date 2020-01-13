Спасительный ливень из морковки обрушился на кенгуру зеленого континента

Национальная служба парков и дикой природы Австралии устроили дождь из моркови над территорией, где бушевали пожары — таким образом решили помочь оставшимся без пропитания животным, сообщил министр окружающей среды штата Новый Уэльс в своем микроблоге.

Акция «Скалистый валлаби» была организована с вертолетов. Сотрудники ведомства разбросали тысячи килограммов еды — моркови и батата.

Ранее правительство Австралии санкционировало операцию по уничтожению 10 тыс. верблюдов. Эта мера признана необходимой из-за нехватки воды, которая нужна для тушения пожаров, пишет polit.ru.

В Австралии за последние месяцы выгорело более 6,5 млн гектаров леса, погибли 23 человека. По разным сообщениям, погибли более 1 млрд диких животных.

В ближайшие два года правительство выделит $1,4 млрд на восстановление пострадавших от пожара районов.

Бедствие

Люди из прибрежных районов зеленого континента спасались на пляжах и на катерах в воде.

Власти бросили на борьбу с огнем не только пожарных, но и армию, корабли ВМС, авиацию и — впервые в истории — военнослужащих запаса.

В регионах начались перебои с пресной водой, на улице под плюс 50, жителей просят не принимать душ, бассейны предоставлять в пользование пожарным.

Леса в Австралии горят каждое лето. Эвкалипты, пропитанные эфирными маслами, в засуху вспыхивают как свечки. Природа приспособилась к этому — многие семена выдерживают высокие температуры и прорастают затем на пепелище.

Но в этом году масштаб и длительность пожаров катастрофичны. Лесные пожары на зеленом континенте начались две недели назад.