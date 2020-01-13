Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 января -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Спасительный ливень из морковки обрушился на кенгуру зеленого континента

Национальная служба парков и дикой природы Австралии устроили дождь из моркови над территорией, где бушевали пожары — таким образом решили помочь оставшимся без пропитания животным, сообщил министр окружающей среды штата Новый Уэльс в своем микроблоге.

Морковь.
Морковь.
Michael Stern,, CC BY-SA 2.0, part from original

Акция «Скалистый валлаби» была организована с вертолетов. Сотрудники ведомства разбросали тысячи килограммов еды — моркови и батата.

Ранее правительство Австралии санкционировало операцию по уничтожению 10 тыс. верблюдов. Эта мера признана необходимой из-за нехватки воды, которая нужна для тушения пожаров, пишет polit.ru.

В Австралии за последние месяцы выгорело более 6,5 млн гектаров леса, погибли 23 человека. По разным сообщениям, погибли более 1 млрд диких животных.

В ближайшие два года правительство выделит $1,4 млрд на восстановление пострадавших от пожара районов.

Бедствие

Люди из прибрежных районов зеленого континента спасались на пляжах и на катерах в воде.

Власти бросили на борьбу с огнем не только пожарных, но и армию, корабли ВМС, авиацию и — впервые в истории — военнослужащих запаса.

В регионах начались перебои с пресной водой, на улице под плюс 50, жителей просят не принимать душ, бассейны предоставлять в пользование пожарным.

Леса в Австралии горят каждое лето. Эвкалипты, пропитанные эфирными маслами, в засуху вспыхивают как свечки. Природа приспособилась к этому — многие семена выдерживают высокие температуры и прорастают затем на пепелище.

Но в этом году масштаб и длительность пожаров катастрофичны. Лесные пожары на зеленом континенте начались две недели назад.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость