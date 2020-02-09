Джеки Чан заплатит миллион юаней за лекарство от коронавируса

Китайский актер и продюсер Джеки Чан пообещал заплатить миллион юаней (то есть более 9,1 миллиона рублей) тому, кто создаст вакцину против коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на издание Strait Times.

«Наука и технологии — ключ в борьбе с вирусом, и я считаю, что многие люди разделяют это мнение, и надеюсь, что лекарство удастся создать как можно быстрее. Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как некогда оживленные улицы сейчас пустуют, не хочу видеть, как мои соотечественники борются с вирусом до смерти, когда они должны наслаждаться жизнью», — сказал Джеки Чан.

Ранее академик РАН, пульмонолог, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин назвал важнейший отличительный симптом коронавируса — это одышка.