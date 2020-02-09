Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 февраля 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Джеки Чан заплатит миллион юаней за лекарство от коронавируса

Китайский актер и продюсер Джеки Чан пообещал заплатить миллион юаней (то есть более 9,1 миллиона рублей) тому, кто создаст вакцину против коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на издание Strait Times.

Джеки Чан.
Джеки Чан.
wikimedia.org

«Наука и технологии — ключ в борьбе с вирусом, и я считаю, что многие люди разделяют это мнение, и надеюсь, что лекарство удастся создать как можно быстрее. Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как некогда оживленные улицы сейчас пустуют, не хочу видеть, как мои соотечественники борются с вирусом до смерти, когда они должны наслаждаться жизнью», — сказал Джеки Чан.

Ранее академик РАН, пульмонолог, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин назвал важнейший отличительный симптом коронавируса — это одышка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость