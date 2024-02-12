12 февраля
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Жизнь

Джиган и Оксана Самойлова решили исполнить мечту диско-бабушки

Супруги решили пригласить пенсионерку из Сыктывкара в Москву, сообщает Shot.

Оксана Самойлова с семьей
Оксана Самойлова с семьей
Скриншоты из соц.сетей

Оксана Самойлова родом из города Ухты Республики Коми. Ее тронула не теряющая оптимизма землячка, и она решила исполнить желание пенсионерки. В этом Самойлову поддержал супруг.

Жители Сыктывкара знают одинокую пенсионерку Лидию Уляшеву как любительницу концертов известных певцов. Охрана местных площадок пропускает ее бесплатно. Так, она побывала на концертах Киркорова, Лазарева, Агутина, Лепса и других исполнителей.

Однако пенсии Уляшевой хватает только на то, чтобы снимать комнату в общежитии, где даже негде помыться.

Ранее Собчак решила подать иск о клевете на телеканал НТВ.

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