Джоан Роулинг уверена, что поборола коронавирус с помощью цигун

Джоан сообщила поклонникам, что почувствовала симптомы COVID-19 около двух недель назад. Писательница не объясняет, почему отказалась от медицинской помощи и тестов на коронавирус, и решила заняться самолечением. По совету мужа, практикующего врача Нейла Мюррея она стала делать дыхательные упражнения, напоминающие китайскую гимнастику цигун.

«Всем нужно ознакомиться с этим способом лечения, предложенным одним из британских докторов, — уверена Роулинг. — Я полностью выздоровела, дыхательная техника очень помогла».

Суть лечения подробно изложена в ролике британского доктора Сарфаранжа Мунши (Dr Sarfaraz Munshi). Видео есть на Youtube, оно снабжено русскими субтитрами и находится по названию ролика Doctor at Queens Hospital in the UK advises on potential lifesaving corona virus breathing technique. За четыре дня видео посмотрели больше 1,5 миллионов пользователей.

Источник: meta.ru