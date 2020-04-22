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Жизнь
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Джоан Роулинг уверена, что поборола коронавирус с помощью цигун

Британская писательница и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг не сомневается, что переболела коронавирусом, и смогла вылечиться, используя дыхательные упражнения. Об этом Роулинг рассказала своим подписчикам в твиттере.

Джоан Роулинг
Джоан Роулинг
Источник: meta.ru

Джоан сообщила поклонникам, что почувствовала симптомы COVID-19 около двух недель назад. Писательница не объясняет, почему отказалась от медицинской помощи и тестов на коронавирус, и решила заняться самолечением. По совету мужа, практикующего врача Нейла Мюррея она стала делать дыхательные упражнения, напоминающие китайскую гимнастику цигун.

«Всем нужно ознакомиться с этим способом лечения, предложенным одним из британских докторов, — уверена Роулинг. — Я полностью выздоровела, дыхательная техника очень помогла».

Суть лечения подробно изложена в ролике британского доктора Сарфаранжа Мунши (Dr Sarfaraz Munshi). Видео есть на Youtube, оно снабжено русскими субтитрами и находится по названию ролика Doctor at Queens Hospital in the UK advises on potential lifesaving corona virus breathing technique. За четыре дня видео посмотрели больше 1,5 миллионов пользователей.

Источник: meta.ru

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