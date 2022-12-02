«Единая Россия» в свой День рождения поблагодарила волонтеров и благотворителей, которые участвуют в гуманитарной миссии партии

Сегодня партии помогают ее проводить более 10 тысяч человек по всей стране

«Единая Россия» 1 декабря, в свой День рождения, поблагодарила волонтеров и благотворителей, которые присоединились к гуманитарной миссии партии и с начала СВО помогают жителям Донбасса и новых регионов. По всей стране, в том числе в новых регионах, руководители региональных отделений провели встречи с ними. В центральном исполкоме «Единой России» такую встречу провели Председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Открывая мероприятие, Дмитрий Медведев отметил, что волонтерская деятельность партии в значительной степени развернулась во время пандемии, а во время СВО была расширена. Все участники этой работы помогают другим не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.

— Особенно сейчас, когда идет СВО, и огромному количеству людей нужна помощь и поддержка. И военнослужащим, их семьям, жителям в прифронтовых регионах, в новых регионах нашей страны. С самого начала партия развернула эту работу. Мы и раньше занимались такого рода работой. Все это началось в активной степени, когда была пандемия. Хотя и до этого волонтерское движение в партии существовало. Все вы стараетесь делать все от вас зависящее в меру возможностей, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне, — сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» вместе с волонтерами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней СВО оказывает помощь людям, военнослужащим, бойцам Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик, Вооруженным силам. И делает это «от чистого сердца».

— Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтерского движения — еще раз низкий за это поклон, — сказал секретарь Генсовета.

О своем участии в волонтерской деятельности и примерах конкретной помощи рассказали участники встречи. Они не только собирают гуманитарные грузы и помогают приобретать снаряжение для бойцов, но и сами регулярно ездят на Донбасс и территории новых регионов. Например, участник волонтерского движения в Москве Татьяна Ходыч несколько раз сопровождала фуры с гуманитарной помощью, а также организует концерты для военнослужащих, в том числе в госпиталях. Ее старший сын — участник СВО.

— В одно такое выступление боец пригласил меня на танец. Парень после тяжелых минно-взрывных ранений. Помогла ему встать, немного потанцевали. И в итоге договорились, что к следующему моему приезду мы обязательно с ним станцуем, и не один танец. Я мама двоих сыновей. Но так случилось, что Господь подарил мне еще двоих сыновей. Это братья-близнецы, воины, Сергей и Денис. Я познакомилась с ними в Донецке, когда привозила груз в 100-ю бригаду. Мы приняли решение, что я буду их крестной мамой. Крещение будет в одном из храмов Донецка, и я хочу пожелать, чтобы все наши мальчики, все наши мужья, отцы, братья, вернулись живыми, здоровыми, невредимыми. И мы будем помогать ковать им эту Победу. Мы должны создать им сильнейший тыл. А нужно будет — мы будем подавать и патроны, — рассказала Татьяна Ходыч.

Председатель региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан», участник проекта Центра объединения гражданских инициатив «Единые» Юлай Муратов вместе с другими активистами организовал системную помощь военнослужащим в зоне СВО.

— Волонтеры, ветераны Вооруженных сил, представители нашей организации возят гуманитарную помощь на территорию специальной военной операции. Я сам лично сопровождаю эти грузы. И хочу предложить — в Башкортостане есть премия «Герой нашего времени». Она телевизионная, общественная премия. В Омской области есть премия «Народный герой» для тех граждан, которые бескорыстно помогают фронту. Можно было бы такие премии масштабировать в регионах, масштабировать под эгидой «Единой России, — отметил Юлай Муратов.

Индивидуальные предпринимательницы из Ростовской области Лидия Никитченко и Яна Савельева создали группу в социальных сетях «Помощь мобилизованным». В первые же сутки собрали 300 тысяч рублей и закупили все необходимое для мобилизованных, проходящих подготовку под Новочеркасском.

— На данный момент собрали более 1,5 млн рублей, одели 110 солдат нашего района. Спальники, разгрузки, все, что необходимо, привозим. Поняли, что душевная помощь тоже необходима, и наши женщины напекли пирожки. Ребята были очень благодарны. Люди в маленьких районах хотят помогать, кто-то материально, кто-то связать носки. Мы купили шерсть, бабушки вяжут носки, теплую одежду. Дети написали письма. Вместе депутаты, «Единая Россия», простые люди могут закрыть больше потребностей на передовой, — считают волонтеры.

Таких примеров — тысячи. Как отметил Дмитрий Медведев, подводя итоги встречи, они «заряжают на Победу».

— Я хочу, чтобы вы частичку себя и своего такого отношения к окружающему миру, к нашей стране, к нашим военнослужащим, к их семьям, раздавали всем, с кем вы общаетесь. Заряжали их, поддерживали. Потому что Победа создается не только оружием и экономикой. Победа создается силой духа. Вот она у вас есть, — заключил Председатель партии.

Секретарь регионального отделения «Единой России» в Алтайском крае Александр Романенко в день рождения партии тоже выразил благодарность волонтерам и благотворителям.

— Хочу поблагодарить всех наших партнеров за посильную помощь в важной работе по оказанию помощи жителям Донбасса. Это предприниматели и аграрии, общественники и волонтеры — тысячи неравнодушных жителей края. Вместе мы отправили в народные республики свыше 100 тонн алтайских продуктов и товаров первой необходимости, помогли собрать в школу детей из Славяносербского района ЛНР, — сказал лидер алтайских единороссов. — Большое спасибо всем тем, кто сегодня вместе с нами поддерживает бойцов на передовой, помогает их женам, детям и родителям. Тем самым вы вносите свой вклад в достижение общей победы. И, конечно, спасибо нашим землякам — профессиональным военным, мобилизованными и добровольцам. Будьте уверены, мы вас не оставим. Наше дело правое и победа будет за нами!

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и новых регионах. Региональные отделения партии доставили уже более 15 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» только в октябре собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе и в новых регионах «Единая Россия» открыла более 40 гуманитарных центров. Работают общественные приемные партии, в ряде территорий — партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.