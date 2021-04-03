Власти Хабаровска согласовали митинг на тему «переворота в Госдуме»

Ответ от мэрии пришел 2 апреля, рассказала изданию один из организаторов акции протеста Ирина Сторожева.

«Согласовали митинг численностью до ста человек», — отметила она.

В ответе сообщается, что администрация получила уведомление о проведении 4 апреля митинга, на котором планируют обсудить «переворот в Госдуме РФ»,

Чиновники предупредили, что на площади не должно быть больше 0,8 человека на квадратный метр — иначе организаторов и участников привлекут к административной ответственности.

Ранее в Барнауле активиста арестовали за одиночный пикет к приезду премьера Михаила Мишустина и внука с плакатом.