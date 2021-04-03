3 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Власти Хабаровска согласовали митинг на тему «переворота в Госдуме»

Хабаровская мэрия разрешила небольшой митинг, на котором организаторы планируют обсудить крамольную тему, сообщает «Сибирь.Реалии».

Несогласованный митинг "За честные выборы". Барнаул, 24 декабря 2011г.
Несогласованный митинг "За честные выборы". Барнаул, 24 декабря 2011г.
Лидия Соколова

Ответ от мэрии пришел 2 апреля, рассказала изданию один из организаторов акции протеста Ирина Сторожева.

«Согласовали митинг численностью до ста человек», — отметила она.

В ответе сообщается, что администрация получила уведомление о проведении 4 апреля митинга, на котором планируют обсудить «переворот в Госдуме РФ»,

Чиновники предупредили, что на площади не должно быть больше 0,8 человека на квадратный метр — иначе организаторов и участников привлекут к административной ответственности.

Ранее в Барнауле активиста арестовали за одиночный пикет к приезду премьера Михаила Мишустина и внука с плакатом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость