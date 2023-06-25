Единственная в России женщина-космонавт рассказала, как сохранить здоровье

Анна Кикина вернулась в родной Новосибирск на День города и рассказала, как сохранить здоровье космонавта, передает НГС .

Покорительница космоса советует хорошо спать, хотя признается, что сама не всегда выполняет этот пункт.

Есть после шести вечера можно, как и в любое время, если позволяют обменные процессы и генетика.

При этом нужно достаточно заниматься физической нагрузкой. Но главное - любить себя таким человеком, какой ты есть.

"Любовь к телу чувствуется организмом, каждой клеточкой, и она старается жить для организма", - отмечает Анна.

Анна Кикина стала космонавткой почти случайно. В 2012 году объявили первый набор в космонавты для любых граждан. Ей на тот момент было уже 27, но благодаря активному образу жизни, Анна уже была готова к суровым требованиям этой профессии и прошла отбор.

До 2012 года Кикина работала на «Радио Сибирь-Алтай» в Горно-Алтайске. Подробнее можно почитать в материале altapress.ru.

В октябре 2022 Анна стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon.

Ранее космонавты показали, как выглядит солнечное затмение с орбиты МКС.