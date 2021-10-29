Единственный способ защитить детей от ковида назвал профессор

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что защитить детей коронавируса может лишь вакцинация взрослых, сообщает Ura.ru .

Аграновский отметил, что пока не началась вакцинация подростков, остается только принимать другие меры.

«Чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции», — подчеркнул эксперт.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков поддержал мнение коллеги.

По его словам, для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку практически все подростки не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Накануне сообщили, что вакцинацию подростков от ковида вскоре могут начать в Алтайском крае.

Ранее altapress.ru рассказал, когда в России может появиться детская вакцина против COVID-19.