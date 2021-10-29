Единственный способ защитить детей от ковида назвал профессор

Аграновский отметил, что пока не началась вакцинация подростков, остается только принимать другие меры.
«Чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции», — подчеркнул эксперт.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков поддержал мнение коллеги.
По его словам, для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку практически все подростки не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.
Накануне сообщили, что вакцинацию подростков от ковида вскоре могут начать в Алтайском крае.
Ранее altapress.ru рассказал, когда в России может появиться детская вакцина против COVID-19.