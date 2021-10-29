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Жизнь

Единственный способ защитить детей от ковида назвал профессор

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что защитить детей коронавируса может лишь вакцинация взрослых, сообщает Ura.ru.

Дети. Коронавирус.
Дети. Коронавирус.
CC0

Аграновский отметил, что пока не началась вакцинация подростков, остается только принимать другие меры.

«Чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции», — подчеркнул эксперт.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков поддержал мнение коллеги.

По его словам, для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку практически все подростки не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Накануне сообщили, что вакцинацию подростков от ковида вскоре могут начать в Алтайском крае.

Ранее altapress.ru рассказал, когда в России может появиться детская вакцина против COVID-19.

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