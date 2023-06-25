Едва сдерживали слезы. Поклонники Юрия Шатунова почтили его память в Барнауле

Вечер памяти Юрия Шатунова прошел в парке "Арлекино" в Барнауле 24 июня.

Почтить память народного артиста собралось много людей. Кто-то вставал поближе, поклонники постарше заняли трибуны с сидячими местами.

Со сцены рассказывали о биографии Юрия, затем прочли стих его матери к сыну.

Также процитировали слова певца, сказанные на его последнем концерте:

"Где я буду в конце июня? Там, где меня нет".

Между информационной частью вечера включали знаменитые хиты бывшего солиста группы "Ласковый май". Некоторые песни исполнили вживую.

Поклонники танцевали, вспоминая и далекие, и последние выступления Шатунова, и с трудом сдерживали слезы.

Кстати, вдова Юрия Шатунова в годовщину его смерти обратилась к поклонникам певца. Светлана поблагодарила фанатов и назвала Шатунова легендой нескольких поколений

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