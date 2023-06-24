24 июня
﻿
Жизнь

Море шашлыка и казаки. Как на Алтае проходит литературный фестиваль Роберта Рождественского

Сегодня, 24 июня, в Алтайском крае проходит ежегодный литературный фестиваль Роберта Рождественского. Корреспондент altapress.ru побывал на празднике в Косихе.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе.
Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Косихе.
Кристина Тарасова

Несмотря на пасмурную погоду, гости фестиваля хорошо проводят время, наслаждаются представлениями и едят вкусную еду.

На фестивале море шашлыка и различных блюд, а артисты поют и танцуют на сцене. Здесь также работает выставка "Дело было в Литинституте", на которой рассказывают о студенческих годах поэта.

А вот какое аппетитное мыло продают на фестивале.

Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Кристина Тарасова
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Кристина Тарасова
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Кристина Тарасова
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Кристина Тарасова
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Кристина Тарасова

Полный фоторепортаж altapress.ru с фестиваля смотрите в понедельник, 26 июня.

Ранее стало известно, что в Барнауле назовут улицу в честь Роберта Рождественского.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость