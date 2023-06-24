Море шашлыка и казаки. Как на Алтае проходит литературный фестиваль Роберта Рождественского

Сегодня, 24 июня, в Алтайском крае проходит ежегодный литературный фестиваль Роберта Рождественского. Корреспондент altapress.ru побывал на празднике в Косихе.

Несмотря на пасмурную погоду, гости фестиваля хорошо проводят время, наслаждаются представлениями и едят вкусную еду.

На фестивале море шашлыка и различных блюд, а артисты поют и танцуют на сцене. Здесь также работает выставка "Дело было в Литинституте", на которой рассказывают о студенческих годах поэта.

А вот какое аппетитное мыло продают на фестивале.

Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе. Кристина Тарасова Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе. Кристина Тарасова Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе. Кристина Тарасова Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе. Кристина Тарасова Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе. Кристина Тарасова

Полный фоторепортаж altapress.ru с фестиваля смотрите в понедельник, 26 июня.

Ранее стало известно, что в Барнауле назовут улицу в честь Роберта Рождественского.