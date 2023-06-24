Море шашлыка и казаки. Как на Алтае проходит литературный фестиваль Роберта Рождественского

Несмотря на пасмурную погоду, гости фестиваля хорошо проводят время, наслаждаются представлениями и едят вкусную еду.
На фестивале море шашлыка и различных блюд, а артисты поют и танцуют на сцене. Здесь также работает выставка "Дело было в Литинституте", на которой рассказывают о студенческих годах поэта.
А вот какое аппетитное мыло продают на фестивале.
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Кристина Тарасова
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Кристина Тарасова
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Кристина Тарасова
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Кристина Тарасова
Мыло на литературном фестивале Роберта Рождественского в Косихе.
Кристина Тарасова
Полный фоторепортаж altapress.ru с фестиваля смотрите в понедельник, 26 июня.
Ранее стало известно, что в Барнауле назовут улицу в честь Роберта Рождественского.