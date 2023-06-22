22 июня
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Жизнь

В Барнауле назовут улицу в честь Роберта Рождественского

Власти поддержали идею барнаульцев назвать улицу в честь поэта Роберта Рождественского, написал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Роберт Рождественский.
Роберт Рождественский.
ГМИЛИКА.

В краевой столице активно застраивают новые микрорайоны. Поэтому появляются множество новых улиц.

Вскоре одна из них обретет имя известного поэта, а мэрия уже начала прорабатывать эту идею. Предложение поддержала и дочь поэта Екатерина.

Она приехала в Барнаул, чтобы поучаствовать в ежегодном литературном фестивале Роберта Рождественского. На улице она предложила сделать сквер с березами.

В будущем сквере отразится атмосфера березовой рощи у "Яра Любви".

Ранее altapress.ru рассказывал, на какие мероприятия еще можно успеть на фестивале Роберта Рождественского на Алтае.

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