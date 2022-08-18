Эффектная двойная радуга ненадолго украсила Барнаул

Фотографиями они поделились в паблике Инцидент Барнаул.
Другие комментаторы также поделились своими снимками красивого природного явления.
Ранее целую тройную радугу засняли в Алтайском биосферном заповеднике.
Двойная радуга полноценной дугой раскинулась в небе Барнаула вечером 17 августа. Пользователи интернета успели ее заснять во всей красе.
Фотографиями они поделились в паблике Инцидент Барнаул.
Другие комментаторы также поделились своими снимками красивого природного явления.
Ранее целую тройную радугу засняли в Алтайском биосферном заповеднике.
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