«Сват» Добронравов ушел из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты « Московский комсомолец » назвал причины своего ухода из Театра сатиры.

По словам актера, перед уходом он ни с кем не ссорился, а «просто устал» за 16 лет работы в Театре сатиры.

При этом Федор Добронравов продолжит играть в спектакле «Где мы?» вместе с Александром Ширвиндтом и Александром Олешко.

«Я остался на разовых и буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич (Ширвиндт, худрук Театра сатиры)», — заявил Добронравов.

Также Добронравов признался, что у него есть «определенные планы», но в конкретику вдаваться не стал, однако рассказал, что ждет возобновления съемок сериала «Сваты», пишет телеканал «Звезда». По его словам, съемки отложены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Режиссер и художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт заявил, что Федор Добронравов после объявления об уходе доиграет спектакли в театре, в которых задействован, пишут «Известия».

Об актере

Российский актер театра и кино Федор Добронравов работал в Московском театре сатиры с 2003 года.

Артист также известен по сериалам «Сваты», «Ликвидация», «Папины дочки» и «Кадетство». Помимо этого, он снялся в таких фильмах, как «All inclusive, или Всё включено!», «Братья Карамазовы», «День радио» и «Жили-были»