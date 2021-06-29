Египетский нищий оставил наследство в 1,5 млн долларов

Египетский нищий после смерти оказался богачем. Мужчина жил на пособия. А когда умер, родственники узнали, что он оставил им в наследство 1,5 млн долларов, пишет « Российская газета ».

Деньги хранились на счетах в банке.

Сын умершего, получив извещение о наследстве, упал в обморок. Его даже пришлось доставить в больницу. Никто из родственников нищего не знал, что на самом деле он богат.

Мужчина, предположительно, разбогател 30 лет назад, пишет bfm.ru. Тогда он работал в одной из стран Персидского залива. Когда же он вернулся в родную деревню, о своем состоянии ничего не рассказывал и жаловался на бедность.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов обрушился на олигархов и обвинил их в нищете россиян.