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Экономика

Зюганов обрушился на олигархов и обвинил их в нищете россиян

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов считает, что олигархи не хотят поддерживать беднеющих год от года россиян. Свое мнение он высказал на своей странице во «ВКонтакте».

Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов.
kremlin.ru

«Население РФ нищее: с 2014 года реальные доходы россиян рухнули на 10,6%. Вместо того, чтобы направить средства на поддержку экономики, социалки и развитие человека, олигархия захапала их полностью и не желает платить даже нормальные налоги», — возмутился Зюганов.

Лидер партии не забыл упомянуть и о том, что КПРФ настаивает на реализации программы «10 шагов к достойной жизни», пишет ura.ru.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что в России нет олигархов — предпринимателей, использующих деньги для влияния в собственных интересах на политику.

«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании», — цитировало слова представителя Кремля агентство ТАСС в 2020 году.

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