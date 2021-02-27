Зюганов обрушился на олигархов и обвинил их в нищете россиян

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов считает, что олигархи не хотят поддерживать беднеющих год от года россиян. Свое мнение он высказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Население РФ нищее: с 2014 года реальные доходы россиян рухнули на 10,6%. Вместо того, чтобы направить средства на поддержку экономики, социалки и развитие человека, олигархия захапала их полностью и не желает платить даже нормальные налоги», — возмутился Зюганов.

Лидер партии не забыл упомянуть и о том, что КПРФ настаивает на реализации программы «10 шагов к достойной жизни», пишет ura.ru.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что в России нет олигархов — предпринимателей, использующих деньги для влияния в собственных интересах на политику.