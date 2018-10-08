Экипаж доставил на Землю «космическую пыль», чтобы узнать, кто продырявил «Союз»

Вернувшиеся с Международной космической станции (МКС) астронавты и космонавты «Союза МС-08» привезли с собой пылевой фильтр с корабля «Союз МС-09», в обшивке которого обнаружили дыру.

С помощью пылевого фильтра специалисты попробуют установить, как именно была сделана дыра, рассказали эксперты в ракетно-космической отрасли.

Космонавты сделали пробы мазков из отверстия и вокруг него, пишут РИА Новости.

В лаборатории эксперты проведут расследование и постараются выявить — не содержатся ли в составе пыли следы алюминия, из которого сделан герметичный бытовой отсек. Если обнаружат алюминий, это будет говорить о том, что отверстие было проделано в условиях орбитального полета, заявил собеседник агентства, пишет ura.ru.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что 15 ноября члены экипажа МКС выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие в корабле. Там они вскроют теплоизоляционный слой и экран противометеоритной защиты, чтобы добраться до отверстия, а затем проверят наличие герметика внутри корабля.

Возвращение экипажа

4 октября в 14:45 (МСК) спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым, астронавтами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом совершил посадку в казахстанской степи.

Авария

Ранее сообщалось, что на МКС произошла утечка кислорода, источником которой стало отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09». Отверстие было срочно заделано спецгерметиком. Проводившая расследование комиссия установила, что утечка стала результатом работы дрели и виновны некоторые лица с низкой компетенцией.

Версия о космонавте-психопате

30 августа на станции начало снижаться давление воздуха. Космонавты нашли и загерметизировали отверстие. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля намеренно повредили сверлом.

Американские астронавты могли специально просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы оперативно доставить на Землю больного коллегу. Эту версию рассматривает в качестве основной специальная комиссия «Роскосмоса».

Российские специалисты запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их актуальные медицинские показания.

Командир МКС Эндрю Фойстел утверждает, что экипаж не имел никакого отношения к появлению пробоины.

В Госдуме заявили, что дыру в МКС мог просверлить космонавт-психопат.

Также рассматривалась версия о том, что обшивку повредили на Земле — во время сборки корабля. Ранее СМИ сообщили, что дыра на МКС образовывалась постепенно, что подтверждает теорию о ее «земном» происхождении.

Производственный брак как причина появления дыры в обшивке «Союза» исключен, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Комиссия, расследовавшая причины, полагает: она появилась преднамеренно, а вот где это было сделано, установит вторая комиссия.