Восковые фигуры королевской семьи находятся в лондонском музее мадам Тюссо, куда пробрались двое из Just Stop Oil. Экоактивисты призвали британское правительство отказаться от нефти и ее продуктов.

Ранее 14 октября они облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи», а 23 октября вылили картофельное пюре на картину Клода Моне «Стога Сена». Все это ради привлечения внимания к проблемам голода, холода и глобального потепления.

Полотна не пострадали, их спасли защитные стекла. Чего не скажешь о фигуре Короля — активисты щедро ее измазали.