24 октября
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Жизнь

Экоактивисты измазали тортом лицо восковой фигуры Карла III — короля Великобритании

Сторонники Just Stop Oil измазали шоколадным тортом лицо восковой фигуры Карла III, передают «Правила жизни».

Активисты измазали шоколадным тортом фигуру Карла III.
Активисты измазали шоколадным тортом фигуру Карла III.
Скриншот из видео.

Восковые фигуры королевской семьи находятся в лондонском музее мадам Тюссо, куда пробрались двое из Just Stop Oil. Экоактивисты призвали британское правительство отказаться от нефти и ее продуктов.

Ранее 14 октября они облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи», а 23 октября вылили картофельное пюре на картину Клода Моне «Стога Сена». Все это ради привлечения внимания к проблемам голода, холода и глобального потепления.

Полотна не пострадали, их спасли защитные стекла. Чего не скажешь о фигуре Короля — активисты щедро ее измазали.

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