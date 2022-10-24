Картину Клода Моне стоимостью 110 млн долларов облили картофельным пюре

Экоактивисты такой выходкой привлекали внимание к «экологической катастрофе». По их словам, человечество больше беспокоится за облитую картофельным пюре картину, чем за планету и других людей.

Видео акции опубликовали в РБК. Полотно было под стеклом и не пострадало.

Также активисты приклеили свои ладони к стене. Один из активистов даже высказался.

«Согласно научным исследованиям, мы не сможем прокормить свои семьи к 2050 году. Я боюсь этого. Неужели для того, чтобы вы начали слушать, нужно облить картину картофельным пюре? Эта картина ничего не будет стоить, если нам придется драться из-за еды», — передала его слова The Guardian.

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