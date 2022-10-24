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Происшествия

Картину Клода Моне стоимостью 110 млн долларов облили картофельным пюре

В Германии 23 октября экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена», передают «Правила жизни».

Картину Клода Моне облили картофельным пюре.
Картину Клода Моне облили картофельным пюре.
Скриншот из РБК.

Экоактивисты такой выходкой привлекали внимание к «экологической катастрофе». По их словам, человечество больше беспокоится за облитую картофельным пюре картину, чем за планету и других людей.

Видео акции опубликовали в РБК. Полотно было под стеклом и не пострадало.

Также активисты приклеили свои ладони к стене. Один из активистов даже высказался.

«Согласно научным исследованиям, мы не сможем прокормить свои семьи к 2050 году. Я боюсь этого. Неужели для того, чтобы вы начали слушать, нужно облить картину картофельным пюре? Эта картина ничего не будет стоить, если нам придется драться из-за еды», — передала его слова The Guardian.

Ранее мы рассказывали, сколько стоят алтайские художники.

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