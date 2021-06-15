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Жизнь

Реализм, попса и крестьянские корни: спецпроект о том, сколько стоят алтайские художники

Три эксперта в области искусства рассказали altapress.ru об арт-рынке в крае. За сколько можно купить картину местного художника, какой тренд в живописи — главный, и что вообще происходит на рынке искусства.

Республика ИЗО.
Республика ИЗО.
Дмитрий Лямзин.

С чего начинаются продажи

Екатерина Левина,
куратор арт-галереи «Турина гора»:

— Сначала художники представляют творчество в нашей галерее — либо в качестве собственной выставки, либо как участники тематической. Затем авторы переходят в художественный салон, который предназначен для непосредственных продаж.

Галеристы знают, что будет, а что не будет продаваться. В Барнауле несколько выставочных пространств, и в каждом популярны свои авторы. Картины некоторых художников продаются не сразу, они должны «отвисеться».

Турина гора.
Турина гора.
Анна Зайкова.
Турина гора.
Турина гора.
Анна Зайкова.
Турина гора.
Турина гора.
Анна Зайкова.

Екатерина Левина,
куратор арт-галереи «Турина гора»:

— Есть авторы, которые творят просто не в концепте нашего пространства. Некоторые художники выстреливают раз в год в силу того, что цена высокая, либо потому что они не пускаются в «попсовую» историю. Я от таких художников не отказываюсь — это создает разнообразие и повышает престиж галереи.

«Залог общего успеха — многообразие в пределах разумного, чтобы все не засверкало в голове», — считает Левина.

Кто среднестатистический покупатель

Екатерина Левина,
куратор арт-галереи «Турина гора»:

— Говорить о большом количестве постоянных покупателей не приходится. Такие люди есть, но последние семь-восемь лет нарастает тенденция — наши покупатели постепенно уезжают из Барнаула.

Турина гора
Турина гора
Анна Зайкова

Среднестатистический покупатель, по мнению Левиной, это горожанин как минимум во втором поколении, у которого нет первоочередных насущных забот. Картины приобретаются на последнем этапе, когда все остальное уже есть: квартира, дача, мебель.

Екатерина Левина,
куратор арт-галереи «Турина гора»:

— У нас не может сформироваться прослойка людей, которые бы стабильно покупали картины. Причем не только себе, а даже в качестве подарка. Часто картины берут на событийных мероприятиях, например, семья хочет коллективно приобрести произведение живописи.

Турина гора.
Турина гора.
Анна Зайкова.

Популярные жанры

  • Несомненно, пейзаж. Это логично — рядом Горный Алтай. Со всего Советского Союза люди, в том числе и художники, ехали к нам покорять целину и оседали в этих местах. Так сформировалась сильная пейзажная школа. Для среднестатистического человека это самый привлекательный жанр. Особенной популярностью пользуются картины, где на переднем плане изображена вода, дальше лес, а потом горы.

  • Портрет популярен, но скорее свой собственный. В художественном салоне просто портрет вы не увидите. Если только речь не идет о полуабстрактных и собирательных образах, как на нашей выставке «Нечто о Голубой Даме».

  • Натюрморт.

  • В нашем салоне анималистический жанр тоже пользуется успехом.

Турина гора
Турина гора
Анна Зайкова

Цены

Каждый художник оценивает себя сам. Даже ради эпатажа можно назначить за произведение огромную сумму.

«Цены в нашем крае не высокие, но и не низкие. Картину по карману найдет любой покупатель», — поясняет Левина.

Как формируется стоимость произведения искусства

Вадим Климов,
комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Серьезные галереи выстраивают институт продаж. Это когда цены регулируют аукционы. Если работа художника ушла за $100 тыс., то в этих пределах и дальше будут цены на его работы. Если в следующий раз произведение уйдет дороже — цена вырастет. Чем популярнее художник, тем он дороже. Известным он становится благодаря выставкам, прессе, критикам.

Республика ИЗО.
Республика ИЗО.
Дмитрий Лямзин.
Республика ИЗО.
Республика ИЗО.
Дмитрий Лямзин.
Республика ИЗО.
Республика ИЗО.
Дмитрий Лямзин.

По мнению Климова, в крае занижена цена на изобразительное искусство. Люди не понимают, зачем много платить за картину.

Вадим Климов,
комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Они смотрят на работы Пикассо за $150 млн. и говорят: «Да за что там? Че такого-то, картинка на холсте?». А то, что это труд многолетней работы, опыт, который человек приобретал десятки лет, идея?

Многое зависит от общего воспитания и потребности аудитории. Как считает комиссар «Республики ИЗО», в Алтайском крае зритель имеет крестьянские корни. Для него искусство — это не эмоция, не общение с культурой, а «красивость». Публика выбирает то, что можно повесить на стену или подарить. Поэтому в первую очередь покупают обычные традиционные пейзажи. Из-за такого воспитания вкуса у нас и получается «серятина».

Республика ИЗО.
Республика ИЗО.
Дмитрий Лямзин.

Вадим Климов,
комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Гайка всегда должна быть одинаковая по ГОСТу, а это искусство, оно всегда разное.

Цифра

Средняя цена на произведение искусства в Барнауле — 15−20 тысяч рублей.

Республика ИЗО.
Республика ИЗО.
Дмитрий Лямзин.

Вадим Климов,
комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Суммы очень разнятся от региона к региону. Они зависят от покупательской способности. Иногда мне кажется, что средняя цена произведений искусства связана со средней заработной платой. Если она в Барнауле чуть больше 20 тыс. рублей, то человеку кажется, что потратить 10−20 тыс. рублей на картину, (на большой и сложный процесс) не так уж и много. Если в городе средняя заработная плата — 50 тыс. рублей, то и картина будет стоить примерно так. Это средняя температура даже не по больнице, а по всему «минздраву».

Три главных тренда

Вадим Климов,
комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Три основных тренда будут всегда: художники, сумевшие придать новое звучание коммерческое реализму, новая волна (она будет нарастать всегда) и жуткая российская попсятина или, как я называю это, «картинки у ЦУМА» или, если хотите, «никоссафронов» — в одно слово с маленькой буквы.

Республика ИЗО.
Республика ИЗО.
Дмитрий Лямзин.

Пейзаж, считает комиссар «Республики ИЗО», самый продаваемый тренд.

Вадим Климов,
комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Пейзажи приобретают в основном богатые «гопники». Эти люди купили себе дорогие автомобили, наконец-то сняли спортивные костюмы, но не смогли ничего понять в искусстве. Они берут пейзаж или средненький натюрморт в традициях советской школы изобразительного искусства и вешают дома.

«Пейзаж — самое покупаемое массовое искусство, как массовые продукты в супермаркете» — говорит Климов.

Существует высокий тренд — это картины художников, которые занимаются современным актуальным искусством. Высокое искусство в основном развивается в больших городах. Цены на такие работы крутятся в районе $10−20 тыс. Это искусство, на которое делают ставку. Сегодня вы купили картину недорого, но она будет дорожать и дорожать.

Республика ИЗО.
Республика ИЗО.
Дмитрий Лямзин.

Вадим Климов,
комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Недавно в Барнауле СМИ опубликовали дребеденную статью о том, что Андрей Бергер стал самым дорогим молодым художником. Forbes написал о том, что из-за пандемии многие стали организовывать интернет-аукционы. На одном из них Андрей продал свою работу за €6 тысяч. То, что Forbes написал эту статью, — хорошо, но нужно помнить, что есть и другие замечательные художники из Барнаула, которые попали в московско-европейский пул и активно занимаются искусством.

Как считает Климов, реализм — главный тренд в стране. Никакой авангард не воспринимается. Самые дорогие художники в нынешней России — это мастера поп-арта, которые смогли трансформировать русский реализм в коммерческий продукт. Эти художники пишут большие произведения на исторические темы или огромные пейзажи с видами Золотого кольца.

Вадим Климов,
комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Пересмотрите проход Путина перед его последней инаугурацией. Он идет по коридору, в котором находится выставка работ, — это явно большие пастели с видами храмов и русской природы. Цены на такие работы переваливают за несколько миллионов рублей. Корпорации, банки или необразованные банкиры разбирают их как горячие пирожки.

Республика ИЗО.
Республика ИЗО.
Дмитрий Лямзин.

Эпоха, которая всегда с тобой

Климов отмечает, что работы художников, которые в 70−80-х годах прошлого века входили в число первых авангардистов, начинают дорожать. В Барнауле это, например, Юрий Эсауленко (середина 80-х — взлет его творчества). Денис Воробьев в середине 90-х тоже был ярким представителем авангардного искусства.

Вадим Климов,
комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— В каждом городе, я думаю, есть художники, которые в 80-х годах XX века создали некую эпоху вокруг себя, были лидерами современного тогда изобразительного искусства. Прошло время и их ровесники выросли. У них появились деньги и понимание, что такие работы ценны и исторически, и художественно. Для них это еще и личная память.

Республика ИЗО.
Республика ИЗО.
Дмитрий Лямзин.

Пандемия и рынок искусства

Анатолий Щетинин,
владелец «Арт-галереи Щетининых»:

— Из-за пандемии спрос на произведения искусства упал в два раза. Многие люди сейчас теряют доход и желание приобретать картины. У нас есть клиенты-коллекционеры, они постоянно покупают картины, но большого спроса, такого, чтобы люди выстраивались в очереди за картинами, никогда и не было.

Меньше, но выше качеством

Реалистическое искусство было, есть и будет, считает Щетинин.

Анатолий Щетинин,
владелец «Арт-галереи Щетининых»:

— У меня в галерее представлено в основном это направление, я и сам реалист. Обязательно нужно работать над имиджем и техникой. Покупаются, как правило, мастерски выписанные реалистичные произведения.

Анатолий Щетинин.
Анатолий Щетинин.
Анна Зайкова.

Цены

Они минимум в 2−3 раза ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя бывают и исключительные случаи. «Один покупатель зашел в галерею и закупил пять работ одного автора, на сумму порядка полумиллиона рублей» — рассказал Щетинин.

Интересно, что сибирские работы активно покупает Китай. По словам владельца галереи, иногда жители Поднебесной приобретают по три, пять, семь работ, даже портреты.

Свои работы Щетинин не продает принципиально. В основном делает персональные выставки. Как он сам сокрушается: «Многие свои картины увез в США, сейчас жалею».

Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края.
Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края.
Олег Богданов

Анатолий Щетинин,
владелец «Арт-галереи Щетининых»

— Я наблюдаю: раньше очень часто привозили из-за рубежа на клеенках копии художников, начиная с ван Гога. Сейчас покупатели стараются приобретать подлинники.

Александра Мирошниченко

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