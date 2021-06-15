Реализм, попса и крестьянские корни: спецпроект о том, сколько стоят алтайские художники

Три эксперта в области искусства рассказали altapress.ru об арт-рынке в крае. За сколько можно купить картину местного художника, какой тренд в живописи — главный, и что вообще происходит на рынке искусства.

С чего начинаются продажи

Екатерина Левина,

куратор арт-галереи «Турина гора»:

— Сначала художники представляют творчество в нашей галерее — либо в качестве собственной выставки, либо как участники тематической. Затем авторы переходят в художественный салон, который предназначен для непосредственных продаж.

Галеристы знают, что будет, а что не будет продаваться. В Барнауле несколько выставочных пространств, и в каждом популярны свои авторы. Картины некоторых художников продаются не сразу, они должны «отвисеться».

Турина гора. Анна Зайкова. Турина гора. Анна Зайкова. Турина гора. Анна Зайкова.

Екатерина Левина,

куратор арт-галереи «Турина гора»:

— Есть авторы, которые творят просто не в концепте нашего пространства. Некоторые художники выстреливают раз в год в силу того, что цена высокая, либо потому что они не пускаются в «попсовую» историю. Я от таких художников не отказываюсь — это создает разнообразие и повышает престиж галереи.

«Залог общего успеха — многообразие в пределах разумного, чтобы все не засверкало в голове», — считает Левина.

Кто среднестатистический покупатель

Екатерина Левина,

куратор арт-галереи «Турина гора»:

— Говорить о большом количестве постоянных покупателей не приходится. Такие люди есть, но последние семь-восемь лет нарастает тенденция — наши покупатели постепенно уезжают из Барнаула.

Турина гора Анна Зайкова

Среднестатистический покупатель, по мнению Левиной, это горожанин как минимум во втором поколении, у которого нет первоочередных насущных забот. Картины приобретаются на последнем этапе, когда все остальное уже есть: квартира, дача, мебель.

Екатерина Левина,

куратор арт-галереи «Турина гора»:

— У нас не может сформироваться прослойка людей, которые бы стабильно покупали картины. Причем не только себе, а даже в качестве подарка. Часто картины берут на событийных мероприятиях, например, семья хочет коллективно приобрести произведение живописи.

Турина гора. Анна Зайкова.

Популярные жанры

Несомненно, пейзаж. Это логично — рядом Горный Алтай. Со всего Советского Союза люди, в том числе и художники, ехали к нам покорять целину и оседали в этих местах. Так сформировалась сильная пейзажная школа. Для среднестатистического человека это самый привлекательный жанр. Особенной популярностью пользуются картины, где на переднем плане изображена вода, дальше лес, а потом горы.

Портрет популярен, но скорее свой собственный. В художественном салоне просто портрет вы не увидите. Если только речь не идет о полуабстрактных и собирательных образах, как на нашей выставке «Нечто о Голубой Даме».

Натюрморт.

В нашем салоне анималистический жанр тоже пользуется успехом.

Турина гора Анна Зайкова

Цены

Каждый художник оценивает себя сам. Даже ради эпатажа можно назначить за произведение огромную сумму.

«Цены в нашем крае не высокие, но и не низкие. Картину по карману найдет любой покупатель», — поясняет Левина.

Как формируется стоимость произведения искусства

Вадим Климов,

комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Серьезные галереи выстраивают институт продаж. Это когда цены регулируют аукционы. Если работа художника ушла за $100 тыс., то в этих пределах и дальше будут цены на его работы. Если в следующий раз произведение уйдет дороже — цена вырастет. Чем популярнее художник, тем он дороже. Известным он становится благодаря выставкам, прессе, критикам.

Республика ИЗО. Дмитрий Лямзин. Республика ИЗО. Дмитрий Лямзин. Республика ИЗО. Дмитрий Лямзин.

По мнению Климова, в крае занижена цена на изобразительное искусство. Люди не понимают, зачем много платить за картину.

Вадим Климов,

комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Они смотрят на работы Пикассо за $150 млн. и говорят: «Да за что там? Че такого-то, картинка на холсте?». А то, что это труд многолетней работы, опыт, который человек приобретал десятки лет, идея?

Многое зависит от общего воспитания и потребности аудитории. Как считает комиссар «Республики ИЗО», в Алтайском крае зритель имеет крестьянские корни. Для него искусство — это не эмоция, не общение с культурой, а «красивость». Публика выбирает то, что можно повесить на стену или подарить. Поэтому в первую очередь покупают обычные традиционные пейзажи. Из-за такого воспитания вкуса у нас и получается «серятина».

Республика ИЗО. Дмитрий Лямзин.

Вадим Климов,

комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Гайка всегда должна быть одинаковая по ГОСТу, а это искусство, оно всегда разное.

Цифра Средняя цена на произведение искусства в Барнауле — 15−20 тысяч рублей.

Республика ИЗО. Дмитрий Лямзин.

Вадим Климов,

комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Суммы очень разнятся от региона к региону. Они зависят от покупательской способности. Иногда мне кажется, что средняя цена произведений искусства связана со средней заработной платой. Если она в Барнауле чуть больше 20 тыс. рублей, то человеку кажется, что потратить 10−20 тыс. рублей на картину, (на большой и сложный процесс) не так уж и много. Если в городе средняя заработная плата — 50 тыс. рублей, то и картина будет стоить примерно так. Это средняя температура даже не по больнице, а по всему «минздраву».

Три главных тренда

Вадим Климов,

комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Три основных тренда будут всегда: художники, сумевшие придать новое звучание коммерческое реализму, новая волна (она будет нарастать всегда) и жуткая российская попсятина или, как я называю это, «картинки у ЦУМА» или, если хотите, «никоссафронов» — в одно слово с маленькой буквы.

Республика ИЗО. Дмитрий Лямзин.

Пейзаж, считает комиссар «Республики ИЗО», самый продаваемый тренд.

Вадим Климов,

комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Пейзажи приобретают в основном богатые «гопники». Эти люди купили себе дорогие автомобили, наконец-то сняли спортивные костюмы, но не смогли ничего понять в искусстве. Они берут пейзаж или средненький натюрморт в традициях советской школы изобразительного искусства и вешают дома.

«Пейзаж — самое покупаемое массовое искусство, как массовые продукты в супермаркете» — говорит Климов.

Существует высокий тренд — это картины художников, которые занимаются современным актуальным искусством. Высокое искусство в основном развивается в больших городах. Цены на такие работы крутятся в районе $10−20 тыс. Это искусство, на которое делают ставку. Сегодня вы купили картину недорого, но она будет дорожать и дорожать.

Республика ИЗО. Дмитрий Лямзин.

Вадим Климов,

комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Недавно в Барнауле СМИ опубликовали дребеденную статью о том, что Андрей Бергер стал самым дорогим молодым художником. Forbes написал о том, что из-за пандемии многие стали организовывать интернет-аукционы. На одном из них Андрей продал свою работу за €6 тысяч. То, что Forbes написал эту статью, — хорошо, но нужно помнить, что есть и другие замечательные художники из Барнаула, которые попали в московско-европейский пул и активно занимаются искусством.

Как считает Климов, реализм — главный тренд в стране. Никакой авангард не воспринимается. Самые дорогие художники в нынешней России — это мастера поп-арта, которые смогли трансформировать русский реализм в коммерческий продукт. Эти художники пишут большие произведения на исторические темы или огромные пейзажи с видами Золотого кольца.

Вадим Климов,

комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Пересмотрите проход Путина перед его последней инаугурацией. Он идет по коридору, в котором находится выставка работ, — это явно большие пастели с видами храмов и русской природы. Цены на такие работы переваливают за несколько миллионов рублей. Корпорации, банки или необразованные банкиры разбирают их как горячие пирожки.

Республика ИЗО. Дмитрий Лямзин.

Эпоха , которая всегда с тобой

Климов отмечает, что работы художников, которые в 70−80-х годах прошлого века входили в число первых авангардистов, начинают дорожать. В Барнауле это, например, Юрий Эсауленко (середина 80-х — взлет его творчества). Денис Воробьев в середине 90-х тоже был ярким представителем авангардного искусства.

Вадим Климов,

комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— В каждом городе, я думаю, есть художники, которые в 80-х годах XX века создали некую эпоху вокруг себя, были лидерами современного тогда изобразительного искусства. Прошло время и их ровесники выросли. У них появились деньги и понимание, что такие работы ценны и исторически, и художественно. Для них это еще и личная память.

Республика ИЗО. Дмитрий Лямзин.

Пандемия и рынок искусства

Анатолий Щетинин,

владелец «Арт-галереи Щетининых»:

— Из-за пандемии спрос на произведения искусства упал в два раза. Многие люди сейчас теряют доход и желание приобретать картины. У нас есть клиенты-коллекционеры, они постоянно покупают картины, но большого спроса, такого, чтобы люди выстраивались в очереди за картинами, никогда и не было.

Меньше , но выше качеством

Реалистическое искусство было, есть и будет, считает Щетинин.

Анатолий Щетинин,

владелец «Арт-галереи Щетининых»:

— У меня в галерее представлено в основном это направление, я и сам реалист. Обязательно нужно работать над имиджем и техникой. Покупаются, как правило, мастерски выписанные реалистичные произведения.

Анатолий Щетинин. Анна Зайкова.

Цены

Они минимум в 2−3 раза ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя бывают и исключительные случаи. «Один покупатель зашел в галерею и закупил пять работ одного автора, на сумму порядка полумиллиона рублей» — рассказал Щетинин.

Интересно, что сибирские работы активно покупает Китай. По словам владельца галереи, иногда жители Поднебесной приобретают по три, пять, семь работ, даже портреты.

Свои работы Щетинин не продает принципиально. В основном делает персональные выставки. Как он сам сокрушается: «Многие свои картины увез в США, сейчас жалею».

Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Олег Богданов

Анатолий Щетинин,

владелец «Арт-галереи Щетининых»

— Я наблюдаю: раньше очень часто привозили из-за рубежа на клеенках копии художников, начиная с ван Гога. Сейчас покупатели стараются приобретать подлинники.

Александра Мирошниченко