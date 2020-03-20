Картинка на миллион. Как потратить на искусство сейчас и выиграть от сделки потом

Если после выплаты налогов у вас остались деньги (ха-ха!), то советуем обратить внимание на инвестирование в искусство. Это не только выгодное (возможно) вложение, но и интересный (не всегда) процесс. Арт-критик, комиссар галереи «Республика ИЗО» Вадим Климов рассказал altapress.ru о тонкостях таких финансовых игр.

Что такое инвестиции в искусство

Инвестиции в искусство — это долгосрочные вложения. Приобретая тот или иной предмет подешевле, покупатель предполагает продать его подороже.

Зачем люди вкладываются в искусство

Чтобы впоследствии заработать денег. Или поддержать любимого художника. Или украсить свой интерьер. Причины могут разные, но все это — инвестиции в искусство.

От вложений в акции «Газпрома» это отличается еще тем, что человек в процессе получает некое эстетическое наслаждение. Куда приятнее видеть свои деньги в виде красивой картины на стене, чем бумаги в ящике стола.

Современное искусство СС0

Как формируются цены

Единых правил ценообразования нет. В искусстве не учитываются такие факторы, как, например, себестоимость материалов.

Актив произведения зиждется на трех китах: это художественная ценность, известность имени художника, уникальность творения. Некоторую роль в росте цены может играть, например, имя коллекционера, у которого хранится предмет искусства.

Известность автора определяется по нескольким признакам: как часто он участвует в выставках, пишут ли о нем эксперты в своих книгах и статьях, есть ли у него премии, хранятся ли его произведения в музеях и частных коллекциях и так далее.

Известная фраза о том, что цена на произведение искусства растет, когда художник умирает, не всегда работает. В мире огромное количество творцов, чье имя не делает популярным даже смерть.

Современное искусство СС0

Также стоит понимать, что цены на предметы искусства формирует не популярность художника у обывателей, а мнение экспертов. Уверены, что многие не знают и половины авторов из списка самых ценных художников России.

Где купить произведение искусства

В большинстве случаев искусство «крутится» на профессиональных антикварных рынках. Больше всего их в Москве.

Произведение можно приобрести на аукционах, в том числе на онлайн-площадках. Одна из самых популярных из них — это VLADEY, где продают исключительно современное искусство. Его собственник — предприниматель и галерист Владимир Овчаренко. Открылся аукцион в 2013 году. На первых же торгах было продано 75% работ на сумму более полумиллиона евро.

Хорошую и ценную работу можно найти даже на популярном «блошином рынке» интернета — «Авито». Если вы хотите приобрести произведение искусства с рук, то вам не обойтись без помощи специалистов, которые определят ценность предмета, проверят его законность (вдруг картина была украдена из музея?) и выдадут необходимые заключения и рекомендации к покупке.

Современное искусство СС0

Например, много работ Григория Чорос-Гуркина сейчас хранится не только в музеях, но и в частных коллекциях. На последних открытых торгах аукционного дома Егоровых его картина «Река Катунь» продавалась за 930 тыс. рублей. Не продали.

У меня есть картина. Как ее продать?

Для начала постарайтесь вспомнить, откуда она у вас взялась, и опишите историю ее появления. Эксперты, которые дадут заключение о ее оригинальности и оценят стоимость, обязательно спросят вас об этом.

Картину можно сдать под проценты в антикварный магазин или салон. И не обязательно в Барнауле. Многие обращаются за помощью к галеристам, аукционным домам.

В конце концов, оцененный предмет искусства можно продать самостоятельно через объявление в интернете.

Вадим Климов. Фото из личного архива.

Вадим Климов,

арт-критик , комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Конечно, коллекционеров в Алтайском крае очень мало. Лично я знаю человек пять, которые приобретали живопись или графику, чтобы потом ее выгодно продать. В Барнауле есть несколько авторов, в которых стоит вложиться, и они окупятся со временем. В первую очередь это Юрий Юрасов, Денис Воробьев, Альфред Фризен, Юрий Эсауленко. Сейчас больше всего покупают классиков, что-нибудь из начала ХХ века. Все стараются брать то искусство, которое известно и знакомо. Я бы не стал приобретать работы классических соцреалистов 70−80-х годов — они подрастут в цене только лет через 20. А вот авторы 30−40-х годов сейчас очень ценны. Самая большая проблема Барнаула — это то, что люди не привыкли покупать произведения искусства. Им проще приобрести какую-нибудь китайскую подделку и повесить у себя в комнате. Хотя за 10 тыс. рублей можно взять хорошую работу местного автора и гордиться тем, что у тебя висит настоящая картина. Приобрести произведение искусства в нашем городе проще простого — цены здесь ничтожно малы. С галереями в Барнауле туго. Работает «Турина гора» «Бандероль», галерея Щетининых, «Республика ИЗО». Периодически обновляются экспозиции художественного музея, выставочного зала музея «Город». Начал потихоньку оживать павильон «Открытое небо». Вот и все. Это очень мало для нашего города. Лет пять-семь назад Барнаул переживал настоящий бум — работало много площадок, в том числе закрытые сейчас галерея Хачатуряна и зал в торговом центре «Проспект». А сейчас все сдулось. Но интерес к искусству снова растет, поэтому ждем нового подъема.

Современное искусство. downtown.ru.

Самые ценные художники России сейчас

Экспертный сайт «Артинвест» составил топ самых дорогих картин русских художников на основе публичных аукционных результатов.

1-е место. Один из самых загадочных художников современности Марк Ротко и его «Оранжевое, красное, желтое» (1961 год). Картина, на которой изображены три расплывчатых прямоугольника, в 2012 году была продана за 86,88 млн долларов.

2-е место. «Супрематическая композиция» Казимира Малевича (1916 год). В 2008 году за 60 млн долларов ее приобрел покупатель, который решил остаться неизвестным. Спустя 10 лет он выставил «Композицию» на продажу. К новому владельцу картина ушла с молотка за 85,81 млн долларов.

3-е место. «Отец абстракции» Василий Кандинский и его «Картина с белыми линиями» (1913 год). В 2017 году за эту работу, которая висела в Третьяковской галерее, боролись четыре претендента. Итоговый результат — 41,8 млн долларов.

Современное искусство СС0

На четвертой позиции Марк Шагал и его «Возлюбленные» (1928 год, 28,45 млн долларов), на пятой — «Бычья туша» Хаима Сутина (1923 год, 28,16 млн долларов), на шестой — Николя де Сталь и его полотно «Стадион „Парк де Пренс“», или «Большие футболисты» (1952 год, 22,24 млн долларов).

Седьмую строчку рейтинга занимает «Портрет Марджори Ферри» Тамары де Лемпицки (1932 год, 21,164 млн долларов), восьмую — «Шокко в широкополой шляпе» Алексея Явлинского (1910 год, 18,59 млн долларов), девятую — «Портрет Марии Цетлиной» Валентина Серова (1910 год, 14,51 млн долларов).

Завершает топ-10 самых ценных картин русских художников произведение Николая Рериха «Мадонна Лаборис» (1931 год). На аукционе русского искусства Bonhams в 2013 году за него заплатили 12,1 млн долларов. Это абсолютный рекорд специализированных русских торгов мировых аукционных домов.