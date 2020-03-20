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Картинка на миллион. Как потратить на искусство сейчас и выиграть от сделки потом

Если после выплаты налогов у вас остались деньги (ха-ха!), то советуем обратить внимание на инвестирование в искусство. Это не только выгодное (возможно) вложение, но и интересный (не всегда) процесс. Арт-критик, комиссар галереи «Республика ИЗО» Вадим Климов рассказал altapress.ru о тонкостях таких финансовых игр.

Искусство, деньги
Искусство, деньги
СС0

Что такое инвестиции в искусство

Инвестиции в искусство — это долгосрочные вложения. Приобретая тот или иной предмет подешевле, покупатель предполагает продать его подороже.

Зачем люди вкладываются в искусство

Чтобы впоследствии заработать денег. Или поддержать любимого художника. Или украсить свой интерьер. Причины могут разные, но все это — инвестиции в искусство.

От вложений в акции «Газпрома» это отличается еще тем, что человек в процессе получает некое эстетическое наслаждение. Куда приятнее видеть свои деньги в виде красивой картины на стене, чем бумаги в ящике стола.

Современное искусство
Современное искусство
СС0

Как формируются цены

Единых правил ценообразования нет. В искусстве не учитываются такие факторы, как, например, себестоимость материалов.

Актив произведения зиждется на трех китах: это художественная ценность, известность имени художника, уникальность творения. Некоторую роль в росте цены может играть, например, имя коллекционера, у которого хранится предмет искусства.

Известность автора определяется по нескольким признакам: как часто он участвует в выставках, пишут ли о нем эксперты в своих книгах и статьях, есть ли у него премии, хранятся ли его произведения в музеях и частных коллекциях и так далее.

Известная фраза о том, что цена на произведение искусства растет, когда художник умирает, не всегда работает. В мире огромное количество творцов, чье имя не делает популярным даже смерть.

Современное искусство
Современное искусство
СС0

Также стоит понимать, что цены на предметы искусства формирует не популярность художника у обывателей, а мнение экспертов. Уверены, что многие не знают и половины авторов из списка самых ценных художников России.

Где купить произведение искусства

В большинстве случаев искусство «крутится» на профессиональных антикварных рынках. Больше всего их в Москве.

Произведение можно приобрести на аукционах, в том числе на онлайн-площадках. Одна из самых популярных из них — это VLADEY, где продают исключительно современное искусство. Его собственник — предприниматель и галерист Владимир Овчаренко. Открылся аукцион в 2013 году. На первых же торгах было продано 75% работ на сумму более полумиллиона евро.

Хорошую и ценную работу можно найти даже на популярном «блошином рынке» интернета — «Авито». Если вы хотите приобрести произведение искусства с рук, то вам не обойтись без помощи специалистов, которые определят ценность предмета, проверят его законность (вдруг картина была украдена из музея?) и выдадут необходимые заключения и рекомендации к покупке.

Современное искусство
Современное искусство
СС0

Например, много работ Григория Чорос-Гуркина сейчас хранится не только в музеях, но и в частных коллекциях. На последних открытых торгах аукционного дома Егоровых его картина «Река Катунь» продавалась за 930 тыс. рублей. Не продали.

У меня есть картина. Как ее продать?

Для начала постарайтесь вспомнить, откуда она у вас взялась, и опишите историю ее появления. Эксперты, которые дадут заключение о ее оригинальности и оценят стоимость, обязательно спросят вас об этом.

Картину можно сдать под проценты в антикварный магазин или салон. И не обязательно в Барнауле. Многие обращаются за помощью к галеристам, аукционным домам.

В конце концов, оцененный предмет искусства можно продать самостоятельно через объявление в интернете.

Вадим Климов.
Вадим Климов.
Фото из личного архива.

Вадим Климов,
арт-критик, комиссар галереи «Республика ИЗО»:

— Конечно, коллекционеров в Алтайском крае очень мало. Лично я знаю человек пять, которые приобретали живопись или графику, чтобы потом ее выгодно продать.

В Барнауле есть несколько авторов, в которых стоит вложиться, и они окупятся со временем. В первую очередь это Юрий Юрасов, Денис Воробьев, Альфред Фризен, Юрий Эсауленко.

Сейчас больше всего покупают классиков, что-нибудь из начала ХХ века. Все стараются брать то искусство, которое известно и знакомо. Я бы не стал приобретать работы классических соцреалистов 70−80-х годов — они подрастут в цене только лет через 20. А вот авторы 30−40-х годов сейчас очень ценны.

Самая большая проблема Барнаула — это то, что люди не привыкли покупать произведения искусства. Им проще приобрести какую-нибудь китайскую подделку и повесить у себя в комнате.

Хотя за 10 тыс. рублей можно взять хорошую работу местного автора и гордиться тем, что у тебя висит настоящая картина. Приобрести произведение искусства в нашем городе проще простого — цены здесь ничтожно малы.

С галереями в Барнауле туго. Работает «Турина гора» «Бандероль», галерея Щетининых, «Республика ИЗО». Периодически обновляются экспозиции художественного музея, выставочного зала музея «Город». Начал потихоньку оживать павильон «Открытое небо». Вот и все. Это очень мало для нашего города.

Лет пять-семь назад Барнаул переживал настоящий бум — работало много площадок, в том числе закрытые сейчас галерея Хачатуряна и зал в торговом центре «Проспект». А сейчас все сдулось. Но интерес к искусству снова растет, поэтому ждем нового подъема.

Современное искусство.
Современное искусство.
downtown.ru.

Самые ценные художники России сейчас

Экспертный сайт «Артинвест» составил топ самых дорогих картин русских художников на основе публичных аукционных результатов.

1-е место. Один из самых загадочных художников современности Марк Ротко и его «Оранжевое, красное, желтое» (1961 год). Картина, на которой изображены три расплывчатых прямоугольника, в 2012 году была продана за 86,88 млн долларов.

2-е место. «Супрематическая композиция» Казимира Малевича (1916 год). В 2008 году за 60 млн долларов ее приобрел покупатель, который решил остаться неизвестным. Спустя 10 лет он выставил «Композицию» на продажу. К новому владельцу картина ушла с молотка за 85,81 млн долларов.

3-е место. «Отец абстракции» Василий Кандинский и его «Картина с белыми линиями» (1913 год). В 2017 году за эту работу, которая висела в Третьяковской галерее, боролись четыре претендента. Итоговый результат — 41,8 млн долларов.

Современное искусство
Современное искусство
СС0

На четвертой позиции Марк Шагал и его «Возлюбленные» (1928 год, 28,45 млн долларов), на пятой — «Бычья туша» Хаима Сутина (1923 год, 28,16 млн долларов), на шестой — Николя де Сталь и его полотно «Стадион „Парк де Пренс“», или «Большие футболисты» (1952 год, 22,24 млн долларов).

Седьмую строчку рейтинга занимает «Портрет Марджори Ферри» Тамары де Лемпицки (1932 год, 21,164 млн долларов), восьмую — «Шокко в широкополой шляпе» Алексея Явлинского (1910 год, 18,59 млн долларов), девятую — «Портрет Марии Цетлиной» Валентина Серова (1910 год, 14,51 млн долларов).

Завершает топ-10 самых ценных картин русских художников произведение Николая Рериха «Мадонна Лаборис» (1931 год). На аукционе русского искусства Bonhams в 2013 году за него заплатили 12,1 млн долларов. Это абсолютный рекорд специализированных русских торгов мировых аукционных домов.

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