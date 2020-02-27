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Стало известно, когда в Барнауле пройдет «Ночь музеев-2020»

Юбилейная, 15-я акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая с 19:00 до 02:00 часов. Тема этого года — «Символы».

"Ночь музеев-2019" в Барнауле.
"Ночь музеев-2019" в Барнауле.
Евгения Шехватова.

В Алтайском крае музейная акция будет также посвящена 75-летию Победы, 85-летию со дня рождения космонавта Германа Титова и 290-летию Барнаула, сообщает управление по культуре.

К концу апреля будет готова предварительная сводная программа всех музеев-участников, и станут известны некоторые особенности акции и сюрпризы, которые подготовят музеи для своих посетителей.

На здании каждого участника акции организаторы разместят отличительный знак «Ночи музеев».

Цена билета будет прежней — 50 рублей для школьников и пенсионеров, 100 рублей — для взрослых и студентов. Вход для дошкольников бесплатный. Билеты можно будет приобрести с 1 мая в кассе музеев.

Управление также отметило, что многие музее пустят посетителей в ночь акции бесплатно.

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