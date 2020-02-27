В алтайской филармонии рассказали, что за арфа стоит в фойе как арт-объект

Украшающая фойе первого этажа филармонии арфа — настоящий арт-объект, у которого любят фотографироваться посетители. В филармонии рассказали, что это не просто элемент дизайна, а инструмент с историей.

Арфа-ветеран

Большинство композиторов включают арфу в свои сочинения как аккомпанирующий инструмент, при этом иногда поручают ей эффектные соло.

На арфе, которая сегодня встречает гостей в холле филармонии, исполняли музыку Берлиоза и Листа, Чайковского и Римского-Корсакова, а также многих других европейских и отечественных композиторов.

По словам арфистки Тамары Гурьянихиной, выступающей в составе симфонического коллектива ГФАК без малого 40 лет, ее любимый инструмент звучит практически в каждом концерте оркестра.

Арфа, которая стоит в холле филармонии, была выпущена в Ленинграде в 1960-е годы и несколько десятков лет «играла» в симфоническом оркестре как в стенах филармонии, так и во время гастролей.

Отслужив свой срок, арфа-ветеран переселилась в фойе, где скучать ей тоже не приходится. Ее место на сцене занял новый инструмент итальянского производства, он более высокого класса с особыми виртуозными возможностями.

Арфа в фойе филармонии. ГФАК.

Вписаны в интерьер

У всех музыкальных инструментов, даже при самом бережном к ним отношении, есть свой срок службы, и со временем они приходят в нерабочее состояние.

Художественный руководитель ГФАК Евгений Третьяков говорит, что по возможности жизнь музыкальным инструментам стараются продлить. Например, видавший виды клавесин, как смогли, отреставрировали. Иногда этот редкий, практически эксклюзивный инструмент даже используется в специальных программах, где звучит старинная музыка.

Другие инструменты, как и арфа, становятся своеобразными музейными экспонатами, которые вместе с историческим зданием самой филармонии создают особую атмосферу и настроение для гостей.

Наверняка посетители обратили внимание на вписавшиеся в интерьер кафе контрабас, трубу, флейту и пару валторн. Они, как и арфа, не муляжи, а настоящие музыкальные инструменты, прослужившие в оркестре не по одному десятку лет.

Евгений Третьяков , художественный руководитель Государственной филармонии Алтайского края. Олег Богданов

Музыка тетивы

Арфа — один из древнейших музыкальных инструментов. Самая старинная, изготовленная 4,5 тысячи лет назад, была обнаружена при археологических раскопках в Шумере. Предвестником арфы стал лук, тетива которого мелодично звучала, когда выпускали стрелу. Со временем арфу усовершенствовали и создали современный музыкальный инструмент с нежным звуком и роскошными техническими возможностями.