5 экологически правильных привычек: что и куда выбрасывать, как и на чем сэкономить

Экологичные привычки помогут и окружающей природе, и вашему кошельку. Altapress.ru собрал 5 несложных принципов, которые можно внедрить в свою жизнь для большей экологичности.

1. Берегите воду

По данным ООН, от дефицита воды страдает 40% населения Земли. 783 миллиона человек вообще не имеют доступа к чистой воде. И хотя в России эта статистика не так критична — задуматься о рациональном использовании воды всё-таки стоит.

Эта привычка поможет не только природе, но и вашему кошельку. Старайтесь использовать воду только в случае необходимости. Во время чистки зубов или мытья посуды ваш кран открыт постоянно? Если да, то однозначно стоит пересмотреть свои взаимоотношения с водой.

2. Откажитесь от пакетов

Бабушки, которые приходят в продуктовые со своими пакетами, поступают разумно. Особенно, если их пакет матерчатый. В идеале было бы вообще полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов — уж очень плохо они разлагаются: от 700 до 1000 лет, пишет killerkott.org

Можно приобрести многоразовую тканевую сумку и брать её с собой на шоппинг. Под мусор можно использовать биоразлагаемые пакеты. Такие уже давно есть на полках обычных продуктовых и хозяйственных магазинов.

3. Полюбите секонд-хенд

Обращайте внимание на маркировку товаров. Знак вторичной переработки, так называемая, «петля Мебиуса», показывает, что изделие, на котором он оставлен, сделано из переработанного сырья или пригодно для следующей переработки. Постарайтесь внедрить в свою жизнь как можно больше таких «петель».

Своим вещам тоже можно дать вторую жизнь. Не стесняйтесь — отдавайте их нуждающимся, относите в магазины одежды, в которых пакеты с ненужными футболками обычно меняют на скидки.

4. Разделяйте мусор

Система разделения мусора в России пока развита не так хорошо, как в Европе. Но начать можно, как всегда, с малого: отделяйте от вашего мусора пластик, выкидывайте его в специально отведенные для этого места. В барнаульских дворах уже активно появляются специальные контейнеры для ПЭТ. Если около вашего дома такого нет, то изучите карту — возможно, такие специальные контейнеры есть в соседнем дворе.

Что ещё можно отделять от обыкновенного мусора? Например, макулатуру, стекло, металл, тетрапаки, батарейки. Разумеется, не до всего из вышеперечисленного дойдут руки, но внедрить хотя-бы часть — уже большая победа. Точки сбора раздельного мусора в Барнауле можно найти на карте.

5. Сдавайте батарейки

Батарейки нельзя выкидывать вместе с обычным мусором. На обычной свалке элементы питания начинает выделять токсичные вещества. Одна батарейка может отравить 400 литров воды или 20 литров земли, сообщает ТАСС.

Как выбрасывать использованные батарейки правильно? Откладывайте их в отдельную коробку. А когда в следующий раз соберетесь в магазин компьютерной техники или другое место из списка пунктов — захватите коробку с собой.

Источники:

Нож «Как начать сортировать отходы…»

Пункты сдачи отслуживших батареек

Ecobeing.ru «Загадочные знаки на упаковках: как разобраться?»

Heroine magazine «Эко против эго…»

The green vegans «Why separating household waste is so important?»

The environmental literacy council «What is environmental literacy?»

Maastricht university «Waste separation»