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Жизнь

Экс-чиновник и ветеран ФСБ получил 16 лет и 85 млн рублей штрафа за коррупцию в Сибири

В Хакасии за мошенничество в составе организованной группы и взятки осудили бывшего руководителя администрации главы региона Владимира Бызова, сообщает «Сибирь.Реалии».

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Напомним, ветерана ФСБ Бызова задержали в декабре 2016 года. Тогда сообщали, что чиновник с товарищами похитил из бюджета 195 млн рублей при закупках медоборудования и лекарств.

В понедельник, 5 октября 2020 года, его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Кроме того, обязали выплатить штраф в 85 млн рублей.

По версии обвинения, в 2015 году Бызов организовал группу, в которую вошли сотрудники республиканского «Межведомственного центра организации закупок» и руководители частных компаний.

«При покупке медицинского оборудования чиновники заключали государственные контракты с заранее определенными поставщиками в обмен на откат в размере от 10 до 20% от суммы закупки», — выяснило следствие.

Томография.
Томография.
СС0

Помимо Бызова к оветственности привлекли еще шесть человек — они получили сроки от 4 до 14 лет, а также штрафы в размере от 100 тыс. рублей до 80 миллионов.

Ранее сообщали про экс-секретаря главы администрации губернатора Хакасии Екатерину Ковалеву, которая почти 3 года провела в СИЗО. По решению ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека) ей выплатили компенсацию — 3900 евро.

Следователи полагают, что Ковалева хранила в гараже часть денег, полученных при откатах.

Примечательно, что в деле также засветился бывший замглавы республиканского МВД Вячеслав Жданов. Он передал Бызову наработки ОБЭП по завышенным ценам, которыми шантажировали бизнесмена из медотрасли. Причем документы предназначались губернатору.

Владимир Бызов с 1989 года служил в органах государственной безопасности, вышел в отставку в звании полковника. За службу наградили орденами Мужества и «За военные заслуги». В 2014 году назначили руководителем администрации главы Хакасии, а в декабре 2016 года — арестовали.

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