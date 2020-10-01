Просидевшая три года в СИЗО чиновница получила 3900 евро. Она попала в громкое дело о взятках в Сибири

ЕСПЧ признал незаконным содержание Ковалевой под стражей в рамках дела о взятках и организации преступного сообщества. Она провела в СИЗО два года и девять месяцев.

Женщина рассказала, что ей предлагали заключить досудебное соглашение в обмен на показания против главы администрации губернатора Владимира Бызова и самого губернатора Хакасии Виктора Зимина, а также против замглавы республиканского МВД Вячеслава Жданова.

Здесь стоит отметить, что история затрагивает 2015−2016 годы. На тот момент регионом руководил Зимин, из того же времени и остальные фамилии.

Напомним, ветерана ФСБ Бызова задержали в декабре 2016 года. Тогда сообщали, что чиновник в составе преступной группы похитил из бюджета 195 млн рублей при закупках медоборудования и лекарств.

Глава Хакасии Виктор Зимин. kremlin.ru

«Сначала предлагали дать показания против Зимина, потом это прекратилось и остался только Владимир Михайлович (Бызов). Но какие именно показания я должна была дать — я так и не поняла», — рассказала Ковалева.

По версии следствия, в 2015—2016 годах чиновники и предприниматели получали откаты при заключении госконтрактов на поставку медоборудования.

Цена вопроса — 10% от цены каждого заключенного контракта. Следователи полагают, что Ковалева хранила в гараже часть денег.

При этом бизнесменам за отказ регулярно передавать взятки угрожали «закошмарить проверками».

Виктор Зимин и президент РФ Владимир Путин. kremlin.ru

В феврале 2018 года Бызова приговорили к 9 годам лишения свободы и оштрафовали на 18 млн рублей.

В апреле 2019 года Жданова осудили за разглашение гостайны — передал Бызову наработки ОБЭП по завышенным ценам, которыми шантажировали бизнесмена из медотрасли. Причем документы предназначались губернатору.

Жданову дали 1 год, но освободили в зале суда — в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Экс-глава Хакасии Виктор Зимин в 2018 году проиграл на выборах молодому коммунисту Валентину Коновалову. Тогда сообщали, что без хорошей должности он не останется из-за хороших отношений с президентом.

Ранее в Красноярске из СИЗО выпустили чиновницу, гладившую собачку перед пятитысячными купюрами.