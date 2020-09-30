Из СИЗО выпустили чиновницу, гладившую собачку перед пятитысячными купюрами

По версии следствия, Тюрина создала «преступную группу» с целью вымогательства денег у предпринимателей. Сейчас ее обвиняют по пяти эпизодам получения взятки.
Бывшая чиновница провела в заключении почти год — ее арестовали 6 октября 2019 года.
Ранее сообщали, что при «взятии с поличным» обнаружили около 2 млн рублей. Сама задержанная не признала вину и заявила, что дело сфабриковано, при этом якобы «указала на начальство».
29 сентября Тюриной изменили меру пресечения с ареста на «запрет определенных действий». Ей запретили посещать офис департамента, где она трудилась на благо города, а также любые корпоративные мероприятия мэрии Красноярска.
Кроме того, нельзя общаться с сотрудниками департамента и администрации, а также со свидетелями и их адвокатами — всего более 50 человек.
Ранее в Иркутской области чиновник не знал куда бежать, когда к мэрии подъехали следователи, и его суета попала на видео.