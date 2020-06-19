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19 июня 15°C
Жизнь

Чиновник не знал куда бежать, когда к мэрии подъехали следователи. Суета попала на видео

В Иркутской области арестовали начальника департамента комитета городского обустройства, попавшегося на взятке, сообщает региональный СК.

В Иркутске чиновник убегал от следователей СК.
В Иркутске чиновник убегал от следователей СК.
кадр из видео.

9 июня в мэрию Иркутска нагрянули силовики за «справками для застройщиков». Нарушения выявили существенные, отметили в администрации.

После проверок СК предъявил обвинение начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства в «получении должностным лицом взятки в крупном размере».

«В конце 2019 года проводился аукцион на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения <…> У должностного лица возник преступный умысел, направленный на получение взятки в крупном размере с использованием служебного положения за способствование в выигрыше аукциона», — рассказали в ведомстве.

Чиновник пообещал гендиректору одной из компаний помощь в победе — попросил 200 тыс. рублей за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату.

Сотрудник мэрии попытался убежать, когда в департамент зашли силовики. Его задержали и заключили под стражу на два месяца.

Ранее в похожей ситуации оказался экс-мэр Славгорода — разбрасывал деньги, когда убегал от полиции.

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