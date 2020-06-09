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9 июня
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Жизнь

В мэрию сибирской столицы нагрянули силовики за «справками для застройщиков»

В комитете городского обустройства администрации Иркутска проходят следственные действия, сообщает мэрия.

Силовики, ОМОН.
Силовики, ОМОН.
22.rosgvard.ru

Заместитель мэра Марина Цыренова пояснила, что поступила информация о нарушениях со стороны одного из сотрудников комитета по выдаче технических условий застройщикам. Проверку проводит региональный Следком.

Кроме того, выемка документации состоялась на прошлой неделе в рамках контроля за деятельностью структурных подразделений комитета.

«Установлены существенные нарушения при оформлении исполнительной документации при приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году», — отметили в мэрии.

Цыренкова подчеркнула, что нарушения существенные, вместе с тем она уверена, что вывод о неправомерности в конечном итоге определит следствие.

«Никому и ни при каких условиях не позволено исполнять свои должностные обязанности ненадлежащим образом, вступать в сговор с подрядными организациями, контроль будет осуществляться на всех этапах работы», — предупредила заммэра тех сотрудников, которых проверка миновала.

Напомним, ранее возбудили уголовное дело в отношении экс-заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова.

По версии следователей, чиновник получил 2 млн рублей от директора одной из компаний, специализирующейся на строительстве коммунальных сетей, за выбор подрядчика по капремонту объектов теплоснабжения, а также беспрепятственную приемку выполненных работ .

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