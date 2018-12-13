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Жизнь
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Экс-депутат АКЗС Александр Мастинин досрочно освободился из колонии

Бывший алтайский депутат Александр Мастинин вышел из колонии условно-досрочно. Мужчина освободился на 1,5 года раньше срока, сообщила altapress.ru его адвокат Елена Фогель.

Александр Мастинин в суде.
Александр Мастинин в суде.
Олег Богданов, altapress.ru

Александра Мастинина осудили в 2016 году за растрату средств УК «Родной Барнаул» на 6 лет колонии общего режима. Возможность подать на УДО у него появилась после вступления в силу закона о новой схеме зачета дней, проведенных в СИЗО, в срок наказания. День содержания под стражей стал равняться 1,5 дням в колонии общего режима.

Как рассказала адвокат Елена Фогель, экс-депутат освободился еще осенью. Он не желает общаться с прессой.

По данным следствия, с января по октябрь 2009 года Мастинин, будучи руководителем УК «Родной Барнаул», в составе преступной группы похитил более 12 млн рублей, полученных от жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ.

Бывший депутат скрывался от следствия с 2013 года, а когда был задержан в аэропорту Шереметьево,предъявил документы на имя Валерия Грача. Позже против него возбудили еще одно уголовное дело — за незаконное пересечение границы. Сейчас разбирательство по этому поводу прекратили.

Будучи в колонии, Александр Мастинин неоднократно жаловался на условия содержания, а однажды даже сломал себе ногу в знак протеста против дисциплинарного взыскания. Кроме того, 41-летний экс-депутат писал стихи в заключении.

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