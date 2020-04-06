Экс-депутат Госдумы сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о помощи

Об этом член «Единой России» написал в своем Instagram. Правда, позже он удалил запись.
«Сейчас для всех нас очень сложное время! Переоценка ценностей! Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на мародерство!!! Вам так не кажется?» — написал Поддубный.
В комментариях бывшему представителю народа начали объяснять, что малый бизнес сейчас загнется, потому что государство, которому исправно платят налоги, не готово защищать.
Позже официальный представитель ситуационного центра «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что партия не разделяет позицию Поддубного.
«То, что написал этот гражданин в своем аккаунте, — сугубо его личное мнение, полностью оторванное от реальности. Вместо того чтобы писать такое в сети, Сергею Анатольевичу лучше бы присоединиться к одному из наших волонтерских центров и поработать волонтером, чтобы своими глазами увидеть, в какой помощи нуждаются люди», — отметил Ревенко.
Он подчеркнул, что, по сведениям кемеровского реготделения партии, Поддубный не имеет никакого отношения к «Единой России».
«Партия мнение Поддубного категорически не разделяет и считает неуместным. Сейчас все силы и средства „Единой России“ направлены на поддержку и помощь людям в сложившейся очень непростой ситуации. Волонтерские центры, наши депутаты, главы регионов, возглавляющие региональные отделения партии», — добавил Ревенко.
Ранее министр экономики России Маким Решетников призвал бизнес не психовать и не впадать в крайности.