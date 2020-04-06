Экс-депутат Госдумы сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о помощи

Об этом член «Единой России» написал в своем Instagram. Правда, позже он удалил запись.

«Сейчас для всех нас очень сложное время! Переоценка ценностей! Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на мародерство!!! Вам так не кажется?» — написал Поддубный.