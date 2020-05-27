Экс-депутата судят за хищение у дольщиков 2,5 млрд рублей, «ушедших» на спутницу жизни

В Екатеринбурге начался суд над бывшим депутатом гордумы Игорем Плаксиным, которого обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей, сообщает URA.RU .

Дольщики в Екатеринбурге написали на здании "Путин, помоги!".

Напомним, скандал с дольщиками стал широко известен летом 2017 года. Екатеринбург готовился к приезду президента России Владимира Путина, когда надписи «Путин помоги!» появились на недострое.

Плаксина обвиняют в «мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение».

По версии следствия, экс-депутат создал компанию и включил в ее состав сложную и разветвленную сеть из более чем 20 юрлиц. Компании строили несколько жилых комплексов, но не смогли их завершить.

Объекты возводились в том числе на средства дольщиков, в итоге сотни вложившихся остались без денег и жилья. Речь идет о 2,5 млрд рублей.

Машани спела песню про обманутых дольщиков «Я переехала жить на улицу». скрин с видео

В региональном МВД сообщили, что часть денег дольщиков, по предварительным данным, уходила «на содержание магазина спутницы жизни обвиняемого».

Местные СМИ настроились на продолжительный судебный процесс, так как предстоит изучить 408 томов уголовного дела. Кстати, после вмешательства властей дома достроил другой застройщик.

Как отмечает издание, в 2016 году обвиняемый также, по версии следствия, похитил свыше 258 млн рублей, которые в качестве аванса получила подконтрольная компания за реконструкцию промышленных мощностей одного из заводов.

Ранее стало известно, что около 1000 дольщиков не получат свои квартиры в срок в Барнауле.