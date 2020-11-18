Экс-директор «Водоканала» умер под домашним арестом, так и не дождавшись приговора

Стеблевского, который более 30 лет руководил «Водоканалом», обвиняли в масштабных растратах, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и отмывании денег.
«Информацию о смерти Стеблевского подтвердили на предприятии и в мэрии Хабаровска. Бывший глава предприятия заразился коронавирусом на прошлой неделе и умер в больнице», — отмечает издание.
Стеблевский попал в поле зрения следователей после финансовых махинаций при строительстве Тунгусского водозабора — ущерб на 455 млн рублей.
Главу муниципальной компании взяли под стражу в 2017 году, позже меру пресечения изменили. В 2019 году дело направили в суд, однако слушания затянулись.
Одно из последних заседаний планировали провести в октябре, но отложили из-за болезни экс-главы «Водоканала».
Ранее в Алтайском крае суд так и не дал реального срока бывшему заместителю главы регионального минздрава.