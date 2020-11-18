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Жизнь

Экс-директор «Водоканала» умер под домашним арестом, так и не дождавшись приговора

Бывший директор хабаровского «Водоканала» Владимир Стеблевский умер от коронавируса, находясь под домашним арестом, сообщает «Сибирь.Реалии».

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Стеблевского, который более 30 лет руководил «Водоканалом», обвиняли в масштабных растратах, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и отмывании денег.

«Информацию о смерти Стеблевского подтвердили на предприятии и в мэрии Хабаровска. Бывший глава предприятия заразился коронавирусом на прошлой неделе и умер в больнице», — отмечает издание.

Стеблевский попал в поле зрения следователей после финансовых махинаций при строительстве Тунгусского водозабора — ущерб на 455 млн рублей.

Главу муниципальной компании взяли под стражу в 2017 году, позже меру пресечения изменили. В 2019 году дело направили в суд, однако слушания затянулись.

Одно из последних заседаний планировали провести в октябре, но отложили из-за болезни экс-главы «Водоканала».

Ранее в Алтайском крае суд так и не дал реального срока бывшему заместителю главы регионального минздрава.

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