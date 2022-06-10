10 июня
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Жизнь

Экс-глава Алтая Суриков: День России закалялся во времена «перековывания славян на антироссийские рельсы»

Бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков поздравил жителей региона с Днем России и пожелал всем здоровья, счастья и укрепления понимания, что Россия должна стать могучим государством. Видео опубликовано на YouTube-канале «News-22.ru».

Александр Суриков
Александр Суриков
Анна Зайкова

Суриков отметил, что День России — это не самый известный праздник в стране, потому что были «всякие сомнения» даже тогда, когда создавали эту важную дату.

«Была жива память о Советском Союзе, могучем государстве. Народ относился к этому не очень доброжелательно, если говорить о всех людях. Но вот проходит время, и что мы сегодня видим: Россия поняла <…> что западный мир и наши заокеанские соседи всю жизнь всегда были заточены антиславянски и антироссийски. Набрав разбег на ликвидации Советского Союза… не без их помощи это произошло… они остановились, чуть-чуть притормозили, мы в поклон им пошли, и они ждали, когда мы все-таки рухнем и на несколько государств еще расколемся», — напомнил Суриков о днях минувших.

В это же время, подчеркнул экс-губернатор, «готовили против нас наших же братьев украинцев, и перековали на антироссийские рельсы». В итоге «возродили даже националистическое бандеровское движение», укрепив его не только морально, но и оружием.

«Мы осознали и начали отстаивать право России на равноценный диалог с Западом и заокеанскими братьями нашими, если так можно выразиться, право на существование нашей истории, нашей культуры и вообще право существования России как государства и российского народа. И День России приобретает в этой ситуации новый оттенок, новое понимание. Думаю, эти понимание и оттенок созрели в душе и голове каждого человека, живущего в России, или, по крайней мере, у большинства», — уверен Суриков.

Он также указал, что сейчас в России «есть люди необычайного преклонения перед Западом», которые уехали и «против нас, против России, ведут соответствующие действия».

В итоге Суриков пришел к выводу, что сегодня необходимо поздравлять с Днем России. Он пожелал всем жителям Алтайского края здоровья, счастья и укрепления понимания, что Россия должна стать могучим государством.

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