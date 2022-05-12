12 мая
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Жизнь

Экс-глава Минэкономразвития вышел по УДО

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев вышел из колонии строго режима, сообщает 112.

Алексей Улюкаев.
Алексей Улюкаев.
Анна Зайкова, altapress.ru

Его выпустили по УДО.

В апреле суд в Твери удовлетворил ходатайство экс-министра об условно-досрочном освобождении. Согласно выводу суда, цель наказания, которая была зафиксирована статьей 43 УК РФ, удалось достичь, пишет Газета.Ru.

В результате ходатайство касательно УДО решили удовлетворить.

Никто из участников процесса, участвовавших в рассмотрении ходатайства об УДО) Улюкаева, не возражал против его удовлетворения.

Что произошло

Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года по обвинению в вымогательстве взятки в 2 млн долларов.

В середине декабря 2017 года суд приговорил экс-чиновника к восьми годам строгого режима, штрафу 130 млн рублей, и отправил в исправительную колонию № 1 УФСИН по Тверской области.

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