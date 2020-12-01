Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 декабря -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Экс-глава управления Росавиации «чуть-чуть не долетел» до тюрьмы в Сибири

Экс-глава сибирского управления Росавиации Вячеслав Сороговец получил условный срок за взятки, сообщает Западно-Сибирское управление СК на транспорте.

Самолет АН-28.
Самолет АН-28.
ССО.

Сороговца признали виновным в получении взяток в значительном размере. Он возглавлял Западно-Сибирское управление Росавиации с 2013 по 2019 годы.

«В ноябре 2018 года бывший начальник получил взятку в значительном размере в сумме 120 000 рублей от подчиненного работника, а также в феврале 2019 года получил взятку в сумме 25 000 рублей от одного из эксплуатантов воздушных судов», — рассказали в ведомстве.

Взятки экс-чиновник получил «за общее покровительство и попустительство по службе».

Дело Сороговца рассматривали в Новосибирске. Ему назначили 3 года условно, а также оштрафовали на 1,575 млн рублей.

Кроме того, бывшему начальнику на три года запретили занимать должности на госслужбе и в местном самоуправлении, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Примечательно, что грозило ему до 6 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Ранее в Бурятии следователи выявили авиакомпании, которые два года летали без пассажиров и получали компенсации.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость