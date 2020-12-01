Экс-глава управления Росавиации «чуть-чуть не долетел» до тюрьмы в Сибири

Сороговца признали виновным в получении взяток в значительном размере. Он возглавлял Западно-Сибирское управление Росавиации с 2013 по 2019 годы.
«В ноябре 2018 года бывший начальник получил взятку в значительном размере в сумме 120 000 рублей от подчиненного работника, а также в феврале 2019 года получил взятку в сумме 25 000 рублей от одного из эксплуатантов воздушных судов», — рассказали в ведомстве.
Взятки экс-чиновник получил «за общее покровительство и попустительство по службе».
Дело Сороговца рассматривали в Новосибирске. Ему назначили 3 года условно, а также оштрафовали на 1,575 млн рублей.
Кроме того, бывшему начальнику на три года запретили занимать должности на госслужбе и в местном самоуправлении, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
Примечательно, что грозило ему до 6 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ).
Ранее в Бурятии следователи выявили авиакомпании, которые два года летали без пассажиров и получали компенсации.