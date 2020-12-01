Экс-глава управления Росавиации «чуть-чуть не долетел» до тюрьмы в Сибири

Сороговца признали виновным в получении взяток в значительном размере. Он возглавлял Западно-Сибирское управление Росавиации с 2013 по 2019 годы.

«В ноябре 2018 года бывший начальник получил взятку в значительном размере в сумме 120 000 рублей от подчиненного работника, а также в феврале 2019 года получил взятку в сумме 25 000 рублей от одного из эксплуатантов воздушных судов», — рассказали в ведомстве.