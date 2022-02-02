Экс-министр Татарстана, заказавший убийство недовольного жителя, получил 8 лет

Бывшего министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова приговорили к 8 годам колонии строгого режима за подстрекательство к убийству местного жителя, сообщает « Коммерсант ».

Согласно обвинению, с 2001 по 2003 год житель Татарстана Рашид Садыков инициировал «многочисленные проверки» в отношении Садретдинова.

После этого экс-министр, который в то время возглавлял администрацию Буинска, принял решение об убийстве Садыкова.

Через знакомого бизнесмена чиновник вышел на членов казанской ОПГ и договорился об устранении недовольного мужчины.

«В качестве вознаграждения за организацию убийства Садретдинов обязался оказывать бизнесмену „содействие в развитии его предпринимательской деятельности, осуществлять общее покровительство“», — отмечает издание.

Убийство поручили участнику ОПГ «27-й квартал» — за это ему обещали 180 тыс. рублей.

2 июля 2003 года киллер и его сообщник подъехали к дому Садыкова и расстреляли его из пистолетов с глушителями.

Примечательно, что Садретдинова также проходил по четырем эпизодам о получении взяток на сумму 700 тыс. рублей «за оказание содействия в приобретении земельных участков в Буинске».

По всем эпизодам взяточничества экс-министра оправдали «в связи с отсутствием состава преступления», а доказательства суд признал недопустимыми, поскольку дела возбудили после истечения сроков давности.