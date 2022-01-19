Раскрыто заказное убийство российского предпринимателя 12-летней давности

В Ленинградской области раскрыли убийство бизнесмена, совершенное 12 лет назад, сообщает Фонтанка.ру.

Тело 50-летнего предпринимателя нашли в канаве у проселочной дороги, соединяющей две деревни в 2010 году.

Эксперты установили — мужчину задушили. Тогда дело так и не раскрыли.

Вновь к работе над материалами вернулись в 2021 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет.

Что произошло

У супруги погибшего на момент совершения преступления был любовник. Когда официальный муж стал мешать паре, его решили устранить.

Роль киллера за 300 тыс. рублей согласился взять на себя знакомый возлюбленных из деревни под Санкт-Петербургом.

Жертве его представили как мастера по ремонту. За месяц знакомства киллеру удалось втереться в доверие к бизнесмену. Однажды после работы он пригласил предпринимателя к себе в гараж и задушил удавкой. Тело он вывез в автомобиле жены и сбросил в канаву.

Кто выжил

Из всех фигурантов дела выжить удалось только исполнителю убийства, пишет Lenta.ru. 18 января его задержали.

Оба заказчика преступления уже скончались.

Ранее в Сибири осудили киллера-неудачника, приехавшего на заказ с Дальнего Востока.