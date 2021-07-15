В Сибири осудили киллера-неудачника, приехавшего на заказ с Дальнего Востока

В Кемеровской области на 9 лет отправили в колонию строго режима исполнителя неудачного заказного убийства, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

В ноябре 2019 года житель Приморского края пытался убить бывшего сопредседателя коллегии адвокатов.

Киллер несколько часов прождал жертву возле офиса. После первого выстрела пистолет заклинило, поэтому «ассасина» задержал охранник.

«Потерпевший выжил — его госпитализировали и оперативно прооперировали», — сообщали ранее СМИ.

Задержанный рассказал следствию, что бродил в состоянии опьянения возле гаражей и нашел пистолет, а после случайно напал на адвоката, решив забрать у него машину.

Позже выяснилось, что киллер получил 10 тыс. долларов за убийство адвоката, а также фальшивый паспорт, оружие и патроны.

Суд отправил приморца в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев. Вскоре наказание ожидает и заказчика убийства — его дело направили в суд.

Ранее в Красноярске решили отправить на принудительное лечение пенсионера, который нанял киллер, чтобы отомстить убийце сына.