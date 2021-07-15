В Сибири осудили киллера-неудачника, приехавшего на заказ с Дальнего Востока

В ноябре 2019 года житель Приморского края пытался убить бывшего сопредседателя коллегии адвокатов.
Киллер несколько часов прождал жертву возле офиса. После первого выстрела пистолет заклинило, поэтому «ассасина» задержал охранник.
«Потерпевший выжил — его госпитализировали и оперативно прооперировали», — сообщали ранее СМИ.
Задержанный рассказал следствию, что бродил в состоянии опьянения возле гаражей и нашел пистолет, а после случайно напал на адвоката, решив забрать у него машину.
Позже выяснилось, что киллер получил 10 тыс. долларов за убийство адвоката, а также фальшивый паспорт, оружие и патроны.
Суд отправил приморца в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев. Вскоре наказание ожидает и заказчика убийства — его дело направили в суд.
Ранее в Красноярске решили отправить на принудительное лечение пенсионера, который нанял киллер, чтобы отомстить убийце сына.