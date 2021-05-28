Пенсионера с большими связями, заказавшего убийство виновного в смерти сына, отправят на лечение

В Красноярске решили отправить на принудительное лечение 68-летнего предпринимателя, который из мести нанял киллера, сообщает региональный СК.

История началась в 1999 году. Во время разбойного нападения на молодую семью убили сына пожилого красноярца.

«По подозрению в убийстве молодого человека был задержан его друг детства, который был признан виновным и приговорен к 21 году лишения свободы», — рассказали в ведомстве.

В апреле 2017 года виновного освободили условно-досрочно. Отец убитого юноши не смирился и предложил знакомому за 1 млн рублей подыскать киллеров.

Товарищ нашел исполнителей, но через некоторое время они решили не убивать свою цель и обратиться в полицию.

Правоохранители разработали план — инсценировали убийство, чтобы взять красноярца с поличным во время передачи доказательств якобы совершенного преступления.

«1 ноября 2017 года опубликовали информацию о том, что с парковки одного из домов был похищен 42-летний предприниматель. На следующий день, в двух километрах от села Еловое был обнаружен автомобиль потерпевшего. Рядом было обнаружено кострище из автомобильных покрышек, в котором находились обгоревшие фрагменты одежды и кости. В подтверждение были представлены фото и видеофайлы», — рассказали в СК, как обманули заказчика.

В ведомстве подчеркнули, что про инсценировку знал узкий круг полицейских и следователей: «Обвиняемый имеет обширные связи, в том числе в органах власти и правоохранительных органах».

Следствие выяснило, что у мужчины за годы развилось заболевание. В ближайшее время дело отправят в суд — с постановлением о применении меры медицинского характера.

Ранее бывший авторитет из Барнаула получил 9 лет за убийство семьи бизнесмена в «лихие 90-е».