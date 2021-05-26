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Жизнь

Бывший авторитет из Барнаула получил 9 лет за убийство семьи бизнесмена в «лихие 90-е»

Жителя Алтайского края признали виновным в двойном убийстве, которое не могли раскрыть почти 25 лет, сообщает региональный СК.

Барнаульца обвинили в убийстве, совершенном 25 лет назад.
Барнаульца обвинили в убийстве, совершенном 25 лет назад.
altai-krai.sledcom.ru.

Напомним, год назад — 22 апреля 2020 года — сообщили о завершении расследование дела в отношении барнаульца, который топором убил бизнесмена и его жену.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.

Нападение произошло в феврале 1995 года. Осужденный в то время имел авторитет в криминальной среде.

К авторитету обратился предприниматель, у которого возникли сложности с денежными долгами — с целью урегулировать вопрос возврата денег.

Убийца под предлогом «поговорить о деле» пришел к бизнесмену домой, где нанес ему 16 ударов топором по голове, а его супруге — не менее пяти ударов.

После этого из дома забрал деньги и ценные вещи. На убийцу вышли лишь в 2019 году, когда по другому делу задержали его знакомого.

Ранее сообщали про двух жителей Бийска, которых обвинили в изнасиловании подростка в мае 2000 года.

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