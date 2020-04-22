Спустя 25 лет жителя Барнаула обвинили в жестком убийстве семьи предпринимателя

Тела мужчины и его супруги обнаружили в одном из частных домов Барнаула в феврале 1995 года. Также исчезли драгоценности, бытовая техника и одежда на сумму более 7 млн 593 тыс. неденоминированных рублей.
Почти 25 лет жестокое преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия каких-либо доказательств и свидетелей. Однако в декабре 2019 года один из задержанных по другому делу сообщил, что к убийству бизнесена может быть причастен его 49-летний знакомый.
«Кроме свидетельских показаний не было иных доказательств <…> Используя методы установления психологического контакта, следователь сумел убедить мужчину признаться в содеянном. Кроме того, установлен круг лиц, которые подтвердили значимые для дела обстоятельства, легшие в основу обвинения», — рассказали в СК.
По версии следствия, погибший знал обвиняемого, который в начале 1990-х годов имел авторитет в криминальной среде.
Когда у предпринимателя возникли сложности с долгами, он попросил товарища урегулировать вопросы возврата денег.
«Под предлогом поговорить о деле обвиняемый совместно со своим знакомым пришли к предпринимателю домой. Выбрав момент, злоумышленник нанес хозяину 16 ударов топором по голове», — рассказали в ведомстве.
Под руку попалась и супруга бизнесмена, которая стала свидетелем расправы. Женщину не менее пяти раз ударили обухом топора по голове. От полученных травм семейная пара скончалась на месте.
Расследование по уголовному делу завершено, в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.
Ранее Altapress.ru рассказал историю, которая так же произошла в 1990-х годах. Барнаульский паренек-физкультурник придумал «деньги из воздуха» и постепенно пришел к созданию одного из крупнейших банков — «Элин-Банка». Учреждение принимало вклады и выплачивало проценты пока не лопнуло вместе с миллиардами рублей. Советуем прочитать, если интересны все этапы становления и краха.